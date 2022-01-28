我和安納托利，你看我、我看你，一時摸不清頭腦。格魯斯怎麼了？是不是酒喝多了，一反常態？

「現在回想起來，西維吉尼亞 的高中生活還是滿有趣的。尤其是我們有一位極其特別的歷史老師，怎麼說呢，他是個怪人，有著驚人的記憶力。我從未遇見過比他記憶力更好的人，從來沒有。比如，他能夠不假思索地回答出：在公元前一○二年，是哪個部落入侵了羅馬？──條頓人（Teuton）或辛布里人（Cimbri），都是古日耳曼人。你看，這麼古怪的問題，如果沒有超強的記憶力，怎麼招架得了？不過後來我才發覺，對於一個專門研究古羅馬史的人來說，那些問題不過是小菜一碟，不足為奇的。

「對了，我一直都還記得這位歷史老師的名字，他叫亨特（Hunter），獵手啊，他把我們都當成他的獵物了。哈哈，可不是，就是那麼回事。而當時的我們，個個爭先恐後地爭當獵物，心甘情願的獵物。有點意思吧？……

「我們高中每年都舉辦古羅馬歷史知識大獎賽，冠軍會獲得金獎盃，那可是這所私立高中最難得的殊榮。亨特當然是獨一無二的主持人，他是權威的總監管。他的權力可大了，由他決定競賽題目、由他確定決賽人的資格。格魯斯這個魯莽小子，那時也曾經躍躍欲試。憑他的歷史課成績，他以為應該毫無懸念地進入決賽。可直到比賽前一天，亨特先生宣布三名入圍 者，格魯斯落榜了，莫名其妙，只差了一分。」

這時，我看了一眼安納托利，他兩眼直直地盯著格魯斯，顯然是聽得入了迷。我們三人的「紅龍蝦」聚會，居然變成格魯斯的故事會了。（四）