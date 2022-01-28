風箏一樣的詩人（七）

這份純文學詩刊極少接受新手作品，能獲得發表，宛如進入詩界的名人堂。他尤其感謝她將上課學到的女詩人安‧薩克斯頓和席薇亞‧普拉斯引介給他，激發他寫出意象連綿、細膩自剖的懺情組曲。

更重要的，明森執起她的手，鄭重地說，與她相遇是今生最大的福分，讓他修滿愛情的學分。詩與愛，給他的生命寧靜，讓他不再上下求索、焦慮失措。他把這首詩獻給她──副標題是「給Z. M.」。

他在亂七八糟的書包裡，翻找著這首詩的打印，半天找不著──典型的明森，向來缺乏準備。子琪制止他，開始說起自己的留學計畫。四月中拿到入學許可、八月初去加州 ，先讀碩士，可能直攻博士，鑽研英美現代詩。

她越說越快、越說越大聲，以滔滔不絕之勢掩蓋可怕的沉默空隙。又加一句，兩人相遇才是她的福分，領她進入詩的殿堂，促她發願深造

「從今以後，我們會站在詩的兩邊，你是原創者，我是你的粉絲和專業讀者──我們是彼此的繆思。」最後她小聲說：「謝謝你陪我一段。」

明森盯著她，眼中盡是驚訝，好半天終於擠出一絲苦澀的笑：「真狠啊，保密防諜到家了。」垂下頭，他自言自語般說道：「當然了，即使告訴我，我也無法阻止你出國。」繼而哀怨相向：「為什麼我覺得自己好像被一筆勾銷了呢？」突然狠狠地踢開腳邊一只空罐子，憤聲道：「是為了報復我吧？你是不是覺得我在詩裡消費了愛情，就想抹煞這一切？讓我寫不下去？走出不來？」

他蹲下去，頭埋在臂彎裡，一動不動。（七）