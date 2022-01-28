王幼嘉／圖

1 扣扳機

某個深夜，一個研究生從著名大學走路回家。當他經過空曠的停車場時，突然出現一個黑影。只聽見槍聲一響，他已經倒地。這名研究生在警察 到達之前就身亡。一陣追捕之後，兇手被逮捕。

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凱文從小名列前茅，學業頂尖，從高中開始一路名校。所謂的「高材生」，很難再更高了。

凱文的父親在銀行工作，母親是辦公室助理。他們過著單調尋常的生活，但是收入穩定，住在一個舒適的小房子裡。

儘管和諧不是這個家庭的主題，但也沒有爆發過太大的爭吵。凱文家的生活就像所有不快樂又不願意面對自己不快樂的家庭那樣，過著慣性中的生活。

凱文的父母毫無野心，但是凱文很早就有了雄心壯志。他想有成就、有地位、有和諧的家庭。雖然他並不清楚這到底是什麼樣的追求，但他知道他不想當銀行業務員，不想做他心目中的普通人。

凱文在父母喋喋不休的爭論聲和母親哀怨寂寞的表情中長大。父親經常出差，而母親經常對著廚房的窗戶發呆。父親在家的時候，家裡總是吵鬧不堪，他出差的時候，凱文從來不想念他。而且他認為母親雖然憂鬱寂寞，也不見得就期待父親歸來。

凱文不確定，他追求自己的目標是否能在未來給他一個幸福的家庭。但他相信，這至少能幫助他離開這個不快樂的家庭。

凱文對周遭的環境非常敏感，而且不知道如何與人分享自己的感受。因此，他沉迷於學習。在學習中，他可以暫且忘記父母的爭吵和自己的憂愁。

凱文小的時候，經常把頭放進水裡，屏住呼吸想像溺死的感覺。這不是單純的好奇。他想感受死亡。

凱文每次聽說誰家生了孩子，總是感到沮喪。但是他卻從來沒有為任何喪事感到難過。他一直相信死比生好，雖然死未必是一種答案。

凱文覺得生命是強加給他的東西，他不想要，但也不知道如何拋棄。他認為自殺是罪過，不會去做，但活著也是受罪。不過，既然不知道如何死，就只好試圖減輕活著的痛苦。

他在學術上表現出色，除了是一種對內心掙扎的麻醉，也是為了抓住僅存的一點希望。他雖然並沒有太相信生活可以變得多好，但他相信生活至少可以不一樣。至於不一樣之後會怎麼樣，只有等不一樣以後再說了。

凱文認為，他至少可以靠獲得獎學金出國留學，離開他的城市、他的國家、他目前的生活。

他把所有的精力用在追逐他的夢想，終於如願以償，獲得了美國頂尖大學的獎學金，一路攀爬。他取得博士學位，發表了不少文章，被另一所頂尖大學聘為教授。

凱文除了事業有成，也有未婚妻，準備一旦安頓下來就結婚。他對未婚妻並沒有太深的感情，但他們至少不吵架。在他看來，這已經比他父母的關係好多了。

但是就凱文而言，他離自己的目標還很遠。

「我已經三十三歲了，還在這裡。」他總是覺得自己的事業發展得不夠快、不夠好。

到目前為止，凱文的計畫還沒有失敗過。儘管他付出很多努力，也不是沒有掙扎，但他想要的東西，都一個一個得到了。有時候，他的信心會突然間瘋狂擴大，使他相信他仍然有機會在短時間內，實現別人覺得需要很久才能實現的夢想。

「我一定可以的。」凱文路過停車場的時候，正這麼想著。

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喬爾誕生在離凱文公寓不遠的地方，但是凱文那一區的人從不靠近喬爾的社區。

喬爾的母親當女傭時，因被老闆強姦而懷孕。由於她的家鄉墮胎 不合法，她來到城裡撫養兒子，希望脫離過去，重新生活。

喬爾的母親在工廠找到了工作，總是一清早就起床搭公車上班，夜深才回家。儘管她對喬爾非常好，但回家之後總是非常疲倦，沒有精力陪喬爾做任何事。她總是帶回一些食物、關心喬爾幾句，就上床休息了。

當時，喬爾的鄰居是位老先生和他年輕的妻子，以及兩個孩子。

老先生很瘦小，從來不笑，但他很和藹，有時會送給喬爾一些糖果。但是他的妻子常打孩子，打得孩子大哭大叫。加上她自己邊打邊罵，聲音非常刺耳，令人難以忍受。

喬爾每次都用毯子蓋住耳朵，等待毆打和叫喊結束。他看到母親回家時，總是感到寬慰，認為自己有一個溫柔的母親多麼幸運。

喬爾的母親失去工廠的工作後，把喬爾送到她的母親那裡，自己靠賣淫謀生。

喬爾和外婆住在一起時，鄰居是一對爭論多過和氣的夫婦，這些爭論通常會升級到一場持續幾個小時的嘶吼比賽。

相比之下，喬爾和他的祖母都很安靜，以至於陌生人經過他們家時，經常誤以為是一個空屋。（一）