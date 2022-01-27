她一身從學生時代練就的成績優秀、政治過硬的又紅又專氣質，一張正氣凜然的團委書記臉，雖然現在不顯年輕，但將來也不會顯老。

田原乖乖地爬上床，脫掉長褲，還用大浴巾蓋住兩條腿。胡主任仍是二話不說，一把拉掉浴巾，開始做檢查，然後換老總檢查。完了兩人交換了眼神，默契而無奈地笑了一下，像被迫承認確實是被田原體內這個小東西捉弄了。

「巧克力囊腫，」胡主任下了結論，「腹腔鏡吧！」

「什麼是巧克力囊腫？」田原疑惑幾天了，趕忙問。

「囊腫裡面是血，顏色像巧克力，就叫巧克力囊腫。沒事，腹腔鏡解決。」

總算踏實了。

新八床米思佳的名字上榜了，下周一手術。

●

田原站在婦科外面的住院大廳，給一個在北京 當醫生的朋友打電話，打聽關於囊腫和腹腔鏡的信息。自從住院後，給朋友打過三次電話，每次都說兩個多小時，從婦科保健到手術後遺症，問了無數細節。身為中國人，什麼事都要自己考慮周全，要買車變成汽車 專家、要裝修房子變成裝修專家。誰也不敢相信，或者說不能百分百地相信。田原想，等出院時，我會變成半個婦科醫生。

大廳裡沒有暖氣，穿拖鞋的腳都凍僵了。

回到病房，趕緊上床焐腳。新十一床姑娘過來，對著她唉聲嘆氣：「我的化驗結果出來了，指標還是高。」

「那怎麼辦呢？」田原強打起精神問。老八床走了，新八床即將手術，自己的手術還沒有排上日程，她的心情也好不了多少。

「還要再住兩天，打針、吃藥看看。」

新十一床家住東城工廠區，小時候田原家在那邊臨時住過兩年，同學都是工人子弟，老實本分。（四二）