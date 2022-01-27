兩點光一會兒溶在一處、一會兒又分開，來來回回。唐遠貞看了，認出這正是那一天電車上的徐小姐和自己。

立秋前一周，是天恩三合的好日子，唐遠貞和徐小姐就在這一天結的婚。滬上的戰事雖然結束，可人心卻不安定，太太們認定孩子出洋留學，總強過在這裡擔驚受怕日本 人。唐太太堅持出國前，要把婚事定下來。唐遠貞見過幾個女生，剛吃頓飯、看場電影 ，唐太太就難免催促。父母眼裡相親的子女就是蒸的鮮魚，打開蓋子殷勤探看，恨不能及時出鍋亮相，不要燒過了頭。

結婚的時候，唐太太高興，存了個念頭，覺得怎樣都比那個沒見過的徐小姐強。只有劉媽覺得這個少奶奶，略有些徐小姐的眉眼，相貌上還是差了一點，當然這話她也沒有對任何人說起。

徐小姐結婚是鎮上的大事，婚禮破天荒地有了時代維新的氣息。鎮上的媳婦們看不過，徐小姐壞了多少年的規矩，就憑在上海待了幾天。上海了不起啊！去過就三頭六臂，就能鐵定生兒子。夫家也覺得兒子太過遷就新娘，雖然歲數差了一些，可是徐小姐也不小了，晚幾年也只能給人填房。找到自家兒子，是她的福氣。

不過聽人說，徐小姐開始還不同意這門婚事，李先生幾次上門，都是不冷不熱的。倒是一次徐小姐不舒服，李先生專門探望，還送了糕餅過去，親事就成了。李家人後來就說，這真是個糕餅姻緣。

算下來，還是孩子們最高興，兜裡揣滿了喜果，婚禮上游魚一樣地竄來竄去。好像那一年裡天底下頂讓人開心的事，莫過於多了兩對白頭到老、相敬如賓的夫妻。（全文完）