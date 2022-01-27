薛慧瑩／圖

不知是被我的竭誠相邀所感動，還是出於面子上的考慮，有三位同事答應參加安納托利的告別晚餐會。我終於長長吁了一口氣，六個人不多不少正合適，可以向格魯斯交差了。

3

「紅龍蝦」餐館是東海岸小有名氣的連鎖店，專營義大利 菜系。它佔據了老城的黃金地段，乘地鐵 、坐公車都可以抵達，所以永遠不愁沒有食客。他們還專門推出「爬梯」宴會菜單，頗受青睞。我們辦公室每年聖誕節 都會到此一聚，可以說是「紅龍蝦」的老主顧了。

雖然來過不只一次，可每次走進「紅龍蝦」，我還是會為它別致的廳堂設計而拍案叫絕。推開門，你彷彿走進了一艘海盜船。木質吊梁裸露在外，原始而古樸；紫檀木餐桌挨著周邊的窗子，擺放得錯落有致。小吊燈掛得很低，橘色的光照在餐桌上，顯得私密幽暗。海盜船讓人有種跑不出去的感覺，這可不是什麼愜意的感覺。足見「紅龍蝦」真正誘人之處，是它打不敗的義大利美食。

我和格魯斯是一前一後到的，他看上去精神不錯，換了一條淺黃色條紋領帶，顯得年輕不少。他的真實年齡應該和安納托利不相上下。我們訂的位置靠近裡面，也就是海盜船的頂尖。這回可真是無處可逃了，我在心裡嘆了一句。

「他們人呢？」格魯斯環顧左右，略顯詫異。

「一會兒就到。我特意去問過安納托利，他肯定會來。」我自己都不明白，為什麼要替這個烏克蘭老頭打保票。

服務生給我們端來了冰水，我喝了一口，打開手機。不看則已，一看頓時傻眼了。接二連三跳進來幾條短信，本來預定要來赴會的三位同事，紛紛臨陣脫逃。傑弗瑞說他太太身體不爽，得早點回家；方先生說剛接到太太指示，她明天要出差，叫他提前回家做準備……唉，太太、太太，怎麼遇到一群怕老婆的。自己做不了主，為何不早說呢？那樣的話，我也不會訂這個晚餐。

格魯斯大概看出我臉色不對，「怎麼了，安納托利不來了？」

「不，安納托利會來的。那三位恐怕來不了。」

「那好啊，三個人的晚餐，不錯嘛！」格魯斯咧開嘴，嘿嘿笑起來。我這才注意到，他的牙齒不夠整齊，還有些泛黃。說實話，他還是把嘴唇抿緊，讓人看著更好受一些。

「你是他的老闆，說說看，安納托利為什麼要離開？」格魯斯又恢復了一臉嚴肅相。

「他自己講，與團隊氛圍不合拍。」

「哦，是嗎？這麼簡單。他沒有回答問卷嗎？」

「答了，可他什麼也沒寫。」

格魯斯搖搖頭，困惑地望著我，好像我臉上刻著答案似的。

安納托利不愧是科學家，他踩著鐘點走進「紅龍蝦」，不早不晚，整六點。他的裝束也是太古典了──灰格子薄呢西裝，有板有眼，深灰色西褲，褲線筆直。腳上是發亮的黑色三接頭皮鞋，頭上是一頂深灰色呢子帽，更顯出老學究的氣派。

再看格魯斯，完全是另一副格調和派頭。他自帶一種權威氣場，你可以想像這種特質，那是一般人不具備的特質，也就是我們慣常稱作「紳士」的那類人，或源於高貴血統、或出於自命不凡。格魯斯究竟屬於哪一種，只有他自己才知曉。

恍惚之間，我覺得自己彷彿穿越到西西里島，闖進一艘海盜船，正巧碰上兩位年近花甲的流氓大亨。兩人面面相覷，對峙僵持。我被晾在一邊，倒像個局外人了。

格魯斯彬彬有禮地主持我們三個人的派對，他招呼服務生過來，從開胃菜點到主菜，一直到甜點，一道都不省略。他還給自己點了一杯白葡萄酒，我要的是芒果汁。安納托利說，他只喝伏特加，其他酒跟白水沒什麼兩樣。可「紅龍蝦」店恰好沒有伏特加，這樣，他就只能喝白水了。

這白葡萄酒好像比伏特加還厲害，格魯斯剛喝了兩三口，臉就漲紅了，話也開始多起來。

「三個人的晚餐，不錯。是不是你精心策劃的？」他眼睛盯著安納托利，半真半假地說。

「哪敢呢？可惜我不是CEO，不然，倒是沒準會策劃一下。」安納托利眨眨眼，推了推他那比瓶底還厚的眼鏡。

他兩人的對話聽著像是啞謎。我以為格魯斯會追問安納托利，為什麼要離開公司之類的，可他隻字不提安納托利辭職的事，好像這件事壓根兒就不存在。反倒興致勃勃地講起他高中時代的故事，我和安納托利只能洗耳恭聽。

4

「我讀高中的時候，和姨媽住在一起。那時我母親剛剛去世，她和父親離婚許多年了。我姨媽家在西維吉尼亞，估計你們誰也沒去過那地方，那地方不錯，確實不錯。就是山太多了，高山不光遮蔽視野，也會影響人的心情。住在一個群山環抱的地方，不把人憋死才怪。」（三）