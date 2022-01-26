漂亮的羅秋艷才三十二歲，要提前變成老太太？

漂亮的米思佳才三十八歲，要是腹腔鏡查到情況不好，割掉另一個卵巢，提前進入更年期？

人生還真是艱難，不知哪一道坎就絆你一跟斗。

第十七天，一月二十一日星期五

千千出院了。手術後三、四天，千千跟十床阿姨一樣，下地走路時像隻蝦米，捂著肚子，直不起腰，打洞的于佳靜就沒遭這罪。

出院時，千千穿好天藍色的羽絨服，戴上紅白相間的毛線帽和圍巾。這些天，她在病房穿著單薄的線衣，胳膊腿瘦伶伶，顯得「猴了吧唧」。現在穿戴整齊，儼然一個亭亭玉立的漂亮小姑娘，看得七床羅秋艷眼熱。想起自己的女兒，說是上的什麼貴族學校，還是臉蛋皴、手腳粗，怎麼看都是土裡土氣的鄉下孩子。

按計畫早上胡主任要給做B超，田原喝了一肚子的水，等了三小時，也沒等到胡主任。只能一會兒上一趟廁所，然後大量喝水，一會兒再上一趟廁所，回來再猛喝一氣。

臨近中午，胡主任才露面，在病房門口探了個頭，笑問：「是不是等不及，已經解掉了吧？」

難得看見胡主任的笑臉，田原趕忙起身迎上去：「我又喝了很多水，時刻準備著。」

跟著胡主任到了產科的B超室，中午時間沒有旁人，胡主任熟練地拿起探頭「超」起來。做完了什麼也沒說，讓田原先回去，下午到診室檢查。

下午護士叫田原去診室，胡主任和另一個從沒見過的女醫生在裡面，胡主任介紹說：這是我們婦科的老總。

田原第一次聽到有人稱女人為「老總」。老總個頭不高，圓臉上架著眼鏡，短髮齊耳。（四一）