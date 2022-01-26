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風箏一樣的詩人（五）

李元滋

母親和兄姊都埋怨額外的學費負擔，他本人倒很坦然。子琪成績好，不敢作聲，卻暗暗詫異：詩人固然有頹廢之必要，但私下都懂得戮力用功，維繫生活之道。看，紀澤霖考上研究所、大頭要去美國讀電腦、順子回鄉接手父輩的化工廠，學長詩人當年也是留美拿了MBA，加盟企業界的。沒有一個詩人真心耍廢，只有詹明森這個笨蛋──世界上真有全職詩人嗎？桂冠詩人只在古代的西方，才頂著光環吧！

子琪決定畢業後出國讀書，這個計畫裡沒有明森。走出島嶼去更大的世界，本是她家族兩代人的足跡。現在她善於運用性別理論做為詮釋工具，在課堂報告時，演示歷來名詩中隱含的雄性話語。她質疑具有女性主體意識的詩作，一直被主流忽略，由此顛覆傳統詩學。教授大為嘉許，鼓勵她讀研，專攻現代主義極盛時期的英美女詩人。

校園的流蘇綻放雪白花穗時，子琪接到幾家美國大學的入學許可。她感到一絲報復性的欣慰──她不是詩社的「詹繆思」，她是她自己的創作。

明森近來慫恿她去大學口的一家科普出版社，應徵編輯職位，為了以後兩人仍可天天見面。他說子琪的翻譯和文筆都不錯，應不難求職；萬一沒錄用，另一家稍遠一點的出版公司，專做親子套書的，也可爭取。子琪納罕他不為自己的未來打算，倒很會布置她的前途。

她積極參加美國大學說明會，急於做出選擇：去東岸還是西岸？學位要求嚴苛嗎？打工容易嗎？她當初申請得急，缺乏考慮，人云亦云，胡亂投寄。（五）

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