薛慧瑩／圖

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小心翼翼地給安納托利發出邀請郵件，我迅速關上電腦。誰知道古怪的烏克蘭 老頭會不會給我一頓沖菜。在大公司裡，最難當的就是中層小經理，上下受夾板氣，裡外不是人。這都不算什麼，幹得好了，功勞歸上頭老闆；麻煩來了，擔心會被當作替罪羊給炒了。

每個辭職的人都會接到公司人事部的一份問卷調查，它像一道緊箍咒，讓小經理們個個提心吊膽。說不準你已經步入地雷區或陷入重圍，卻還蒙在鼓裡，渾然不知。

走出十五層的辦公樓，一股清凜的北風迎面撲來，我打了個冷顫。太陽白晃晃的耀眼，卻無一絲暖意。沿著紅磚人行道一直朝西走，街角便是星巴克咖啡 店。我習慣性地推門走了進去，早點時間已過，店內冷清。黑人服務生女孩衝我擺手，一頭黑色鬈髮用紫色緞帶紮在腦後，生機勃勃。

「Tall Pike?」她照例問我一句，天天如此。

我點頭，「Tall Pike。」

走到角落臨窗的位子，這兒幾乎成了我的專座。淺棕色亞麻布沙發，柔軟舒適，紅木圓形咖啡桌，上面散落著幾本舊雜誌。手裡的咖啡杯有點燙，但咖啡的溫度剛剛好，喝下去一口，從舌尖一直熱乎到心底。

從這個角落望出去，窗外的街景一覽無遺。遠處的街心花園，噴水池的水柱此起彼落，陽光折射下的水霧，彩虹一般五顏六色。路邊的銀杏樹傲立於風中，嫩黃的葉子顫抖著不知所措，不情不願地散落下來，飄零四處。一位衣衫不整的流浪漢坐在馬路對面便利店門旁，像個被雇來的守門人，紋絲不動。

多麼熟悉的景色，去年也是這個時候，我和伊莉莎貝絲就坐在這裡。那是她在公司的最後一天，我約她出來喝下午茶。伊莉莎三十歲出頭，臉蛋算不上漂亮，但眼眸明亮，一笑起來，透露出英格蘭女人特有的本分純真。她平素低調謙和，一點都沒有名校博士的傲氣。所以當她宣布辭職時，辦公室人人都感到錯愕和惋惜。

伊莉莎坐在我對面，不停轉動手裡的紙杯，眼睛一會望向窗外、一會盯住地板，心神不定的樣子。想說什麼，卻欲言又止。

「真是抱歉，沒想到會這樣……辜負是最糟糕的感覺，真的是……」

「別那麼想，培訓新人是我的職責。年輕人往高處奔，沒什麼錯的。」我寬慰她。

「我懂的，遇到好人真不容易。如果沒有發生那件不愉快的事情，就完全不一樣了。」

「發生什麼了？你是說我休假的時候？」我想起上個月度假期間，是由格魯斯負責她的培訓。

「我恨透肢體語言，恨透了……」

「什麼『肢體語言』？」我驚詫，一向溫文爾雅的伊莉莎，竟能把「hate」說得這麼咬牙切齒。

伊莉莎低下頭，「還是別說這些了，我不想惹麻煩，也不願意給你添麻煩。」

「你該說說清楚，到底發生了什麼？」

伊莉莎抬起頭，眼裡閃著瑩瑩的淚光。「請別再問了。安妮是對的，悄悄地走掉，什麼都不要說。」

我沒有再追問，知道問下去也不會有什麼結果。

伊莉莎走後，格魯斯例行公事地和我開會，彙報日常工作。他漫不經心地問：「伊莉莎貝絲對公司有什麼意見嗎？

「調查表我交給你了，她什麼也沒寫。」我說。

「沒寫不等於沒有，對吧？」他嘴唇緊抿，表情平靜，一副心安理得的模樣。

我愕然，無言以對。

那時Me Too運動正在全美各地升溫，媒體每天都有曝光。可現實生活中，不是每個女人都有勇氣、有本錢，不顧臉面攪入那類糾紛的。

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出乎意料，安納托利痛快地接受了我的邀請。只是在留言欄裡問了一句：「可不可以改成晚餐會呢？」

這個安納托利，又要起高調。公司總裁都不一定敢提這樣的要求，是想搞個歡送晚宴不成？以往開歡送會，都是工作午餐，考慮大家方便。我急忙請示格魯斯，看他是什麼意見。

沒過幾分鐘，他就回覆了我的郵件。「沒問題，主意不錯。你給大家發邀請吧！希望都能去參加。『紅龍蝦』怎麼樣？」

真奇怪，格魯斯怎麼像變了個人似的，這麼寬厚仁慈，幾乎令我刮目。「紅龍蝦」餐館可是我們團隊聖誕節聚會的地方，一年也只有一次。安納托利能享受如此待遇，可見是被另眼相待了。

我的邀請郵件發出去一整天了，接到的回執寥寥無幾。有三位隊友直接婉拒，說是下班後孩子有課外活動，脫不開身。孩子、孩子，難道人活著的全部意義，就是奉獻給孩子麼？

無奈之下，我走進安納托利的格子間，期望烏克蘭怪老頭能夠通融一下，讓大家日子好過一點。安納托利抬頭看我，像看外星人似的，聽我「波拉、波拉」講完，他推了推比瓶子底還厚的眼鏡，慢吞吞地說：「人不在多，有頭就行。」

我幾乎要樂噴了，莫非他也知道〈陋室銘〉──「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈」。那好吧，我說。烏克蘭人血液裡流淌的都是頑執強悍，任你怎樣都是拗不過的，甚至都不要去嘗試。（二）