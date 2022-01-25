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10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

住院（四○）

張幸

雖說總得給實習生機會，但那一副獐頭鼠目的猥瑣樣，真讓人有被侮辱的感覺。

「囊腫。」中年美婦不十分肯定地說。

田原拿了報告出門。我的媽呀！差點把我肚子當西瓜給切了，打開一看，對不起，開錯了，給你縫上吧。這可是全省最好的醫院、最好的醫生！

回來正看見十床阿姨出院，弟弟、妹妹、外甥女簇擁著走了，跟大家告別：「不再見，不在醫院見，要見在街上見。」她只能強作歡顏送別。

把報告交給護士，心情鬱悶，晚飯沒吃，倒頭便睡。

蕭醫生來，看到床頭櫃上的冷飯，一怔：「飯還是要吃的……其實囊腫比肌瘤還好些，不用開刀，腹腔鏡就行了。」

田原幽幽地說：「真能確定是囊腫？會不會打了洞，又是別的什麼東西呢？」

「腹腔鏡本身就是檢查的手段，胡主任明天要親自再給你做一次B超。」蕭醫生安慰道，特別強調：「胡主任的個人專長就是做B超。」

好吧，姑且再信一回。田原坐起來，食不知味地把晚飯吃了。

新八床米思佳跟對面新十一床聊天：「去年囊腫割掉了一個卵巢，今年又在另一個卵巢上長了。我心裡還想，去年的醫生真是的，為什麼不把兩個卵巢一起割掉，省得復發又要動手術，麻煩！後來才聽人說，兩個都割掉就完了，不是女人了。」

七床羅秋艷坐起來搭話：「沒事幹麼要割掉，它要沒用，老天爺也不會給你這個。」

新十一床姑娘問：「割掉卵巢會怎麼樣？」

「提前進入更年期。」羅秋艷說。

「那割掉子宮呢？」

「提前變成老太太。」羅秋艷說。

田原不知道兩者究竟有什麼區別，但想到羅秋艷已經割掉了子宮，不敢問。（四○）

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