唐遠貞要回房，看見母親和劉媽的眼神，像拿了賊贓，一定要當場檢驗，只好在桌上打開了。是幾塊常見的糕餅，還有一個青釉的小罐兒，用蠟紙、牛皮筋封了。唐遠貞打開聞了聞，是紅糖漿。此外就有一支自來水筆，正是徐小姐常用的那支。

唐遠貞想，這大概是徐小姐能找到最好的東西，多少感動，然而說不出，只說真要謝謝徐小姐。

有數的幾件東西，成了謀殺現場的線索，簡直要拿放大鏡來看。唐遠貞口中的一句話，恨不能每個字拆了筆畫來分析，最後唐太太和劉媽全無成果。劉媽按不住，說：我頭次見了，探病有送這個的。

唐遠貞說：我一會兒去公司，病了兩天，好多事情都耽擱了。

唐太太說：你再休息一天，我和你舅舅去說。

唐遠貞說：公司的事，我不做，別人就替我做。每個人的事情那麼多，一天還好，兩三天的怎麼讓別人都替你做了。

唐遠貞想起母親在務本女校隨堂聽過課，雖然是讀了幾天書，可很快成了家，沒在外面做過一天事，公司裡的情況如何明白。想到這一節，唐遠貞不覺得母親瑣碎，反生出些憐憫。

唐太太看兒子不聽話，一心往外跑，不用說，是找那個徐小姐了。連徐小姐的面都沒見過，兒子就這樣跑了。自己當初做女生如何的規矩，哪敢一個人出去見人。做了媳婦，又是對婆婆最為恭敬，當了媽，吃辛吃苦照顧兒子。徐小姐哪條不占，能引得親生兒子連話都不聽，天底下的好處全叫她一個人得了。

劉媽見太太臉色難看，想起自己頭銜裡有個「媽」，一定要把批評徐小姐的義務盡到。（一○）