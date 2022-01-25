風箏一樣的詩人（四）

子琪讀了，惱怒轉成低徊的惆悵，覺得已經懲罰過他，遂寫了一句雙關語傳去：Miss Mo missed you.莫小姐惦念（錯失）你了。明森滿臉喜色來找她，兩人重歸於好。

一晚明森說要帶子琪去看好友阿強。阿強是同校學生，跟一個酒家女好上，父母不接受，把他趕出家門，於是同居在女友的小公寓裡。

公寓在一個陋巷尾，大門沒扣緊，客廳人聲鼎沸，兩桌人正轟轟烈烈地打麻將、灌啤酒，煙霧瀰漫，沒人理會他倆，只見阿強的女友綠珠上前招呼。子琪看她脂粉不施、樸素溫婉，一點也不像想像中的酒家女。

綠珠指路到臥房，提醒明森開冷氣、拉窗簾、鎖房門，沒別的話。子琪當下明白，明森借這地方，只為了跟她上床，但她想不出什麼理由不讓他。臥室逼仄，僅一張雙人床，棉被、被單、枕頭全是粉色。後來子琪躺下，才發現頭頂的燈罩是粉紅的，難怪照得滿室春色。

在這張陌生的床上，兩人笨拙地嘗試做愛。除了痛，子琪不明白自己為什麼那麼無感。他倆投緣，又在詩文上共鳴，這個閨房也夠風月、夠嗆俗，但她無法複製崔西學姊的情色挑逗。

然而他們的愛情在明森的情詩裡流光溢彩，傳奇加溫。情詩歌詠他們的情慾冒險：放風箏、螢火蟲、深水池、夜的校園、綠珠的房間，一闋闋刊登在大學詩訊上傳誦。

學長詩人叫明森「詩林新銳」，又戲稱子琪為「詹繆思」──每個偉大的男性詩人背後，都有一個女性。在詩的家譜裡，她冠著夫姓。

5

子琪突然發現明森的世界裡，詩和生活是分裂的。冬天期末考後，他提起好幾門課當掉了，勢必多讀一年，無法與她同時畢業。（四）