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第三封辭呈（一）

舒怡然
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

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接到安納托利的辭職郵件時，我頗感意外。當上這個部門小經理還不到兩年，這已經是我接到的第三封辭呈了。不同的是，前兩次甩手走人的都是年輕的美國女孩──安妮和伊莉莎貝絲，她們離開公司的理由聽起來合情合理，外面的世界更精彩，年輕是無價的資本。用咱們中國人的通俗說法：樹挪死，人挪活。人總不能在一棵樹上吊死吧！回想當年，自己不是也放棄了穩定的政府公務員，孤身一人飛越太平洋，來美國闖天下嗎？

可是，這安納托利都快六十了，怎麼也……當初公司決定給他這份工作，以為人老了就會安分守己、踏踏實實。可哪料到，還不到兩個月，人家就要請辭了。

盯著電腦屏幕，那些字像被風吹散的麥粒一樣，在我眼前晃來晃去。前面的兩位美國女孩，辭職信寫得中規中矩、客客氣氣。可安納托利也太有個性了，連辭職信都別具一格。「在我看來，我的個人風格已經給這個團隊，造成了某種程度的緊張，而且開始朝著拙劣的方向發展。基於這樣的考量，我認為最好的解決方案就是辭職。」

啊哈，「某種程度的緊張」，究竟是他使別人緊張，還是別人使他緊張？幽默的詞語用來按摩繃緊的小心臟，說不定會有奇效。

安納托利全名叫安納托利‧布拉戈拉沃夫，烏克蘭移民。第一次看他遞交的簡歷，我特意去谷歌搜索了一番，原來Anatoly是由希臘詞Anatolii衍生而來，意為「日出」。好一個「日出」，來面試那天，他的相貌簡直讓我驚呆了。碩大的頭顱、半禿頂，眼睛大而凸起，眼神明亮，而且不時閃爍出智慧之光。簡直就是活脫脫的納博科夫，世界上怎麼會有兩個人長得如此相像呢？

安納托利的履歷絲毫不遜色於他的禿頂，也是頗為光亮的。聖彼得堡大學博士、加州大學柏克萊分校博士後，在國家醫學研究院供職多年。自己獨立創建了一家公司，專門研究操作軟件之算法。只不過與財運失之交臂，若是他的公司被任何一家華爾街投行看中收購，安納托利的身價起碼也得上千萬，甚至上億。那樣的話，他也就不會像現在這樣，與我面對面了。

這個長了一張納博科夫臉的烏克蘭老頭，兩眼盯住考卷冥思苦想（招收新人必須通過考試，是我們公司的規定），光頭頂在我眼前熠熠閃亮。唉，移民真是不容易。

在評語打分欄裡，我毫不遲疑地給了他五分，是「納博科夫的面孔」給他加的分。這個祕密他永遠都不會知道，但我心裡比誰都清楚。我的上司格魯斯先生對此頗有微詞，顯然，安納托利不是他心中的理想人選。如果當時聽從了格魯斯的意見，也就不會給安納托利今天炒老闆魷魚的機會了。

此刻，我必須把他的辭職信馬上轉給格魯斯。下面的戲路怎麼發展，就不是我能左右的了。

格魯斯走進我辦公室，他穿淺藍色襯衫，配深紫色領帶。刮過的臉幽幽泛青，棕色頭髮理剪整齊，臉型既長又寬，眼神鋒利，典型的北歐漁村壯漢風格。還沒等我開口，他便連聲說起來：「我就知道會這麼發生，我就知道……果然不出我之所料。不奇怪，一點都不奇怪……」他喋喋不休，臉上露出預言家才有的得意神情。

我抬頭看他，聳聳肩，做出無可奈何的姿態。

「那，還要不要開歡送會呢？」

「當然要開，為什麼不呢？傳統就是傳統，不能因人而異的。」

我瞟了他一眼，誰也沒說要破例啊，何必咄咄逼人的樣子。格魯斯說的「傳統」其實是公司的慣例，為每個離開的人舉辦小型派對，藉此顯示大公司的風範，以及人走茶不涼的人文情懷。至於走的人領不領情，那就另當別論了。

「你發個郵件，告訴他派對的事，看他有什麼想法。然後安排一下日程。」格魯斯說話、辦事一向果斷，斬釘截鐵沒商量。十幾年軍人生涯留下的烙印，或是落下了病根。辦公室一位女同胞，因為帶女兒去看兒科醫生，遲到一小時，他居然把人家給凶哭了。單身漢了無牽掛，讓他無法體會常人的生活窘境。他的口頭禪──「你本該如何如何……」，像座右銘一樣不可動搖。同事們偶爾私下竊竊私語，送給他個雅號──「冷血○○七」。

我躊躇了片刻，小聲嘟囔了一句：「安納托利人很怪的，他願不願意來參加聚會，我可不敢保證，試試看吧。」

格魯斯撇了一下嘴，「well，還從來沒發生過這樣的事呢。他為何這麼快就要離開，究竟是什麼原因？你想過沒有，人事部門會來問的，我給你提個醒。」話音剛落，還沒等我回過神來，格魯斯人已經走了。

我愣住了。什麼意思？追究責任嗎？安納托利、安妮、伊莉莎貝絲，接二連三走馬燈一樣地逃離，難道只是偶然巧合麼？莫非背後果真有什麼隱匿的緣由。我忽然感到腦後冒出一股涼風……（一）

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