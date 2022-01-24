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「川普擬派軍隊扣留投票機」 眾院約談巴維理稱獲證據

住院（三九）

張幸

「所以我說，你別急，快的不一定好，慢的也不一定不好。」

「謝謝你娟子，有你這幾句話，我好受多了。」

只是等她們走了，二號病房會更冷清了。

第十六天，一月二十日星期四

查房時，床位醫生向主任醫生介紹，昨天的B超結論是巧克力囊腫。主任醫生們都不動聲色，不置一詞。

過後護士來了：「九床，胡主任給你開了B超單，下午到產科再做一次。」

還要做？又要喝水憋尿！田原氣結，轉念一想，事先確認總比開了刀再確認強，真慶幸這次有了「錯打黃體酮」事件。

產科在婦科對面，隔了一個大廳。還好，不用出這個樓，不必穿外套，趿拉著拖鞋就去了。

排隊時看見兩個熟人，一個是七床羅秋艷家濃眉大眼的表妹，另一個是昨天入院的新十一床。

「你怎麼來做B超？」田原問那位表妹。

表妹嘻嘻一笑：「被俺姊的病嚇怕了，我也做一個。萬一我肚子裡長個什麼瘤、什麼癌呢？」

新十一床是宮外孕後遺症，做B超檢查裡面有沒有殘留物。

兩個人都向田原請求，加塞到她前面。表妹說她晚上要回縣城，怕趕不上車；新十一床說她喝太多水，憋不住了。

田原硬著心拒絕了，她是泥菩薩過河，自身難保。

產科B超醫生是一個中年美婦，旁邊有兩個實習生，一副沒出校門的青毛桃樣。中年美婦在田原肚子上「超」了半天，拿不准，跟老男人說了同樣的話：去上一趟廁所，回來再做。

回來再做的是陰道超，須寬衣解帶。青毛桃之一忽地起身，站立在病床邊，有看色情片的積極勁頭。啊呸！看！看！看你個大頭鬼！田原心裡悻悻地罵。（三九）

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