睡夢中，她還喃喃念誦著那幾個漢字：八角蓮、石桫欏、絨毛皂莢、冷杉、羊耳蒜──她一點也不知道那都是些什麼東西，只覺得隨著字音落地，一股神 祕幽香隨之沁入鼻端。

第二天醒來，她發現紙上一片空白，強光下似可見字體蜿蜒攀爬、細若游絲的痕跡。再一看，紙面光潔如初，卻有隱隱的香氣透過紙背。不一會兒，連這縹緲的清香也渙然消散了。

她拿出紙筆，重新寫起香料配方來。她寫下蔻、芍、芷、苓、蕓、菟、蘿、萼，還寫下山杏、芫荽、扁桃、沉香、青果、辛夷、藿香，每落筆寫下一個字，便有一種氣味自動加入進來。不一會兒工夫，已經滿紙滿目都是香味縈繞了。她不僅分辨得出其中最細微的差別，還知道如何調派它們，助它們在那個世界找到容身之地。

她想起中藥世界的「君臣佐使」，它們平衡安寧、秩序井然。而自然界的香料配方並不遵循任何規矩禮數，它們結構鬆散，枝枝葉葉分叉開去，甚至不知所云。

如果說「君臣佐使」是「球」狀勢態，團結一致，那氣味的世界就如流水，或在水上寫字。一邊書寫、一邊消失，消失與生成同步進行。無所謂結構秩序、輕重緩急，也無所謂保存和留下。一切都是即時的。它並不對抗時間，因為它本身就是時間。

李九畹心下明白，便不顧一切地在那紙上寫了起來，好像可以一直寫下去，就像古人在《淮南子》裡所說的，「無古無今，無始無終，未有天地而生天地，至深微廣大矣」。那一刻，她只感到從出生到此刻以來的所有情緒，都有了落腳地、都有了歸屬。她不再害怕任何東西的消逝。（全文完）