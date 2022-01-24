風箏一樣的詩人（三）

趙梅英／圖

「然後呢？」子琪冷冷問。明森興味盎然的情色敘述，春意蕩漾，令她本能的反感。「該不是紀澤霖完事後，輪到你吧！」

「呃，」他尷尬地嘿嘿一笑：「沒有啦，紀澤霖太緊張了，還沒解開褲頭就吐酒了，全嘔在崔西身上。我們聽到她喊了一聲，就擠開了拉門，紀澤霖已經趴倒了……」

子琪撇嘴，「真沒勁，你們這些菜鳥！」

明森像中蠱似地說：「崔西身上沾滿了穢物，她一下子鬆開身上的浴袍，滑落在地上，也不管我們在場。嘩，白溜溜的胴體一覽無遺──左胸上有一粒硃砂痣，酒紅色的，像是鑲著一顆石榴籽。」真像一首艷詩，風月妖嬈，子琪當下領會明森所說的「啟蒙」。

後來他們正式交往，子琪總意識到明森的激情凝鍊在那一刻經驗裡──與陌生女子的邂逅，對方的慷慨裸裎、馴順委身，和驚鴻一瞥的情色美。她常自問，明森到底被什麼打動──是一種與真實隔著美感距離的詩化驚艷呢，還是陌生男女沒有過去與未來的萍水相逢？

很久以後──至少二十年──她才了解，或許兩者都不是，明森眷戀的，只是一種像地母般寬容溫柔的女性特質，全然的信賴和接納。子琪不認為自己具備那些特質；也許她不自知，也許她向來擁有更多可以磋商的條件。

只是當時已惘然。子琪和明森先是朋友，後成戀人，然而他們的戀情一逕是暗潮洶湧，至少子琪這一方是如此。明森勇敢、真摯、熱情澎湃，把她捧在手心裡。她卻暗暗在兩極搖擺不定。一面傾心於他煥發的詩意，對文學的直觀聰穎，語言的感性淬鍊，另一面卻挑剔他的邋遢、缺乏事業心、不夠世故。

把他放在校園裡的菁英層裡，他是低端人口。但她年輕，不承認自己虛榮和世俗。而且在詩社的小圈子裡，他們是金童玉女 ，金童被那麼多友情和讚美圍繞；在他身邊，子琪得到餘光輝映，是他的繆思，常引起其他詩人戀慕的凝視。

4

明森沒有餘錢，他們約會不吃飯、不看電影 、不上咖啡 館。文學院有個人跡罕至的小天井，中間一棵巨大的老樅樹聳立，枝椏大張、葉片密布。初夏夜晚，明森帶子琪翻牆進去，看大批螢火蟲在黑暗中放電如繁星點點，閃爍明滅。視野所及，滿樹滿園，光球不時飛翔來去，如流星滑過──一個夜的祕密花園。

明森趁著子琪張著口看得出神，溫柔地吻她。又吟半首〈詠螢〉詩給她聽，是唐詩課學到的：

熠熠與娟娟，池塘竹樹邊。亂飛同曳火，成聚卻無煙。

此後他們互相戲稱為「熠熠」（明森）與「娟娟」（子琪），鬧得詩社眾人頻問典故。

又有一夜，明森騎機車載著子琪，去市郊的水源地。草坡上有個黑漆漆的池坑，不知何用，水深不知底。夜色遮蔽一切白晝景觀，只見一輪明月映在水上，耀眼寧謐。

明森脫個精光下水，鼓勵子琪一起來。子琪猶豫著，怕在室外脫衣被人看見，更怕水髒。後來拗不住也脫光下水了，水深及頸脖，十分沁涼。她打起寒顫，立刻被他緊緊擁抱，身體突的、凹的部分都與對方貼合，顫抖得更厲害了。

水中映月裂成琉璃碎片，光影粼粼。水有一股泥味，夾著草腥氣，黏滑烏黑，像酒、像墨。

明森很陶醉，夸夸談起酒神的精神，還引尼采的話，在她耳鬢宣示：

「我是哲學家酒神的弟子，寧可當好色之徒，也不願做聖人。」

子琪不響。她暗自擔心下身浸水，會不會染上什麼病。

見面頻繁了，明森一有機會，就領著子琪在校園花叢裡、在圖書館書庫角落、在幽暗的廊道擁吻。一次在隱密的樹叢下親熱，子琪突然發現有第三隻手在撫摸自己，嚇得尖叫，藏匿的變態者拔腿就跑。她要明森立刻去追，他卻搖頭說算了，這種「便宜」是討不回來的。

子琪受了驚嚇，鬱悶怨懟，許多天不理他。她第一次覺得自己被一種隨便的方式對待──隨便和便宜，常常不分家。

明森消失了幾天，後來在她家信箱塞了一首詩，是D. H.勞倫斯寫的──他知道她小說課正在讀《兒子與情人》：

沒有人認識你／你不了解自己。／而我，半愛上你／我愛上了什麼？／我自己的想像？（三）