他拿著探頭蘸著潤滑液，在田原肚皮上推來抹去，嘮嘮叨叨地說：「這是囊腫嘛，明明是巧囊，巧克力囊腫。」

田原大吃一驚，不是一直說是肌瘤嗎？媽也驚了，再三問醫生是不是確定。老男人技師命令：「去上個廁所，排掉小便，回來再查。」

同一棟樓居然沒有廁所，田原去附近找了一個公共廁所。所幸回來不用再排隊，又在肚子上「超」了一遍。

老男人技師仍認為是囊腫，揮筆寫了報告。田原拿起報告看，龍飛鳳舞，勉勉強強辨認出幾個字：「23囊」。要不是才聽他念叨，田原絕對猜不出「2」、「3」兩個阿拉伯數字，其實是漢字「巧」。

回到病房，七上八下地把報告交給護士，心亂如麻。

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十床阿姨見好，很快也要出院了。娟子這兩天來陪護，走時都要收拾些東西往家帶。

田原對十床阿姨說：「這個外甥女跟女兒一樣親，照顧得很周到。」

十床阿姨說：「是的噢，她從小就懂事，七、八歲就幹家務。不像我那個兒子，上大學前，自己的衣服都沒洗過一件。」

娟子走過來，看田原手上的十字繡說：「這些繡了多久？──現在還沒有講什麼時候手術？」

「這是去年暑假繡著玩的，費眼睛、費時間。要不是住院，才想不起來。」田原把花繃放下，「大概下個禮拜一二三吧，唉！真煩。」

「急有什麼用，我家大姨前後也住了二十多天──輪到你就是你嘍。」娟子看旁邊沒人注意，湊近田原小聲說：「前幾天，我在醫院門口看見老八床──就是她剛出院那幾天，她回來看門診，說是肚臍眼的傷口冒水……我也沒細問。」

「啊？是嗎？」田原一驚。（三八）