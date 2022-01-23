隨著手指在紙頁上無意識地劃動、歸位，她聞到了某種由文字氤氳而成的氣味。

沒想到，那裡儲存著那麼多氣味，有頭髮的氣味、窗簾的氣味、潮濕木地板的氣味、灰塵的氣味──那是過往記憶裡某個舊房間的氣味；還有灑水車來過後街道的氣味、醫院候診大廳裡飄出的來蘇兒味、糖炒栗子的甜味、路邊雜貨店裡一隻貓打翻了黃酒瓶子的酒味──那是某個山區縣城裡的日常氣味。

隨著閱讀的深入，她越過塵世的氣味，來到氣味的形而上之城。在那裡，任何一種氣味都不會憑空消失，即使人死後、事物毀滅後，它還存在。可能，它會化作別的物質，變成果實、汁液、晨露、霜雪，最後又變回氣味本身。如此循環往復，以至無窮。

李九畹發現，每本書裡都藏匿著一個獨特的氣味王國，越是妙品佳作，越是層次井然、氣息迷人，就像複調音樂。而那些粗製濫造之作，則氣味濃烈、不合比例、美感盡失。

沒想到，她竟能以氣味來評判一本書的高下優劣，近乎直覺般準確。有些書一開始氣息寡淡，甚至平淡乏味，但這往往是美妙氣息出現前的預兆。儘管它們的氣息不盡相同，有些悠遠、寧靜，是詩經時代荇菜、卷耳、蒹葭、葛藤、綠竹、香蒲、澤瀉、艾草、蕨類等植物的氣息；有些蒼茫、純樸，是黃壤千里、沃野彌望，是山川草木、遺跡依然，讓人想起《山海經》裡的神獸，想起有鳳凰、九尾狐、白澤和畢方相伴的日子。

山中的日子靜似果核，李九畹不分晝夜地研讀，罔顧窗外花落水流、四季更迭。某一天深夜，她忽然推開書本，在空白紙頁上急急寫下一串字符，隨後拋掉紙筆，一頭紮進夢鄉之中。（一四）