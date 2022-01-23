兩人說了再見，徐小姐進了屋，幾處雨水已經不請而入，呼朋喚友。徐小姐忙擺了盆盆碗碗，雨水砸出各種響聲，好像一大家子，用的不知道是哪裡的方言，聚在一起說說笑笑。徐小姐蜷在自己床上，反成了外人。

還沒到冬天，大家就約好，病得此起彼伏，這中間就有唐遠貞。兩天燒得稀裡糊塗，第三天早上才見好，睡了一覺，快中午從樓上下來，看見母親和幾個太太叉麻將。太太們照例誇讚唐遠貞，都是看著他從小長到大的，類似的話反覆說了多少年，唐太太居然聽不厭。唐遠貞想，父母的心對於子女的讚美好像無底洞，簡直有些貪得無厭的。

唐太太有話要問唐遠貞，請走了幾位太太，按不住，說：昨天下午你睡覺的時候，劉媽說有個徐小姐拜訪，是你的同事。因為你在睡覺，她不肯打擾，就走了。劉媽說了，這位徐小姐看上去很是關心你。

別處娘姨們雖然都帶個「媽」字，除了性別指代，並沒有意義。可劉媽看著唐遠貞長大，這個字就真有了幾分「媽」的成色。唐太太嘴裡把劉媽推出去，自己眼睛壓著唐遠貞，好像起子壓著罐頭，把兒子嘴打開，稀里嘩啦地交代。

那天下午，劉媽正和唐太太聊天。唐太太最為平易，願意和劉媽說些閒話，這也是劉媽一天裡最得意的時候。門鈴響，詫異誰會來，因為少爺的病連麻將都推了。門鈴又響，唐太太跟劉媽說：你去看看，這門鈴叫多了，我心慌。

劉媽想，這本來是門房的事情，當然門房病了。轉眼看見唐太太心煩，只有親力親為，拉個臉，開了小門。看見個年輕女人，撐著傘，是個生臉孔。（八）