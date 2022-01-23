風箏一樣的詩人（二）

趙梅英／圖

明森是家裡唯一上大學的孩子，母親刻意護佑了么兒淳良自在的性格。他從高中起開始嚴肅閱讀，考進市區名校後，有了幾個摯友，借他哲學入門和詩刊，帶他聽西洋歌曲。他從美國的反戰、垮掉的一代音樂裡，感受一股詩意的抗爭、自我的釋放；恣意抒懷的歌詞更貼近他內在渾不知名的憂傷。

高中畢業的暑假，他跟好友們沿著島嶼的鐵道一路田野采風，走過十數個海濱小鎮和山間部落，經歷一個多月「在路上」的磊落滄桑。寫詩也是這麼開始的。他常順口吟詠讓子琪難忘的詩行，比如：

我們不要站在對的一方／要站在愛的一方。

又如：

倘若愛不可能有對等／願我是愛得更多的那人。

日後他們相識深了，子琪覺得自己遠不如詹明森的聰明和才情。她在中學以後，就停止了真正意義的閱讀，一心一意拚聯考，教科書和題庫背得滾瓜爛熟。那個時代沒有什麼針對青少年的讀物，似乎明擺著中學生不必外求，光讀課本就行了。

子琪對明森那股超乎世俗、肆意酣暢的詩意和騷動深感佩服，同時意識到自己謹小慎微、庸俗實際。她也掙扎，但體內青春的萌動帶來的毋寧是困惑煩躁，而不是探索和成長的助力。

3

自從子琪採訪詩社，便常在文學院裡碰到其中幾個詩人。原來他們對各自的主修沒興趣，常翹課來旁聽文學宗師上課，明森也是其中之一。看他們穿著藍白拖，睡眼惺忪地走進上課中的教室，坐姿不雅，也不抄筆記，冷淡聽講，一副死人樣。一下課他們活起來了，拖著子琪聊天，力勸她翹掉下一堂課跟他們混，她就罵他們清談誤國。

但當他們談起李杜、陶淵明、波特 萊爾、艾略特、金斯堡，她總安靜聆聽，帶點崇敬。她願意跟這群人打交道，系裡頭太多學生正經八百地拚高分了，說不上話。

說到詩人們頹廢，子琪發現，其實不過是某種蠢蠢欲動的春情。所謂關懷大世界，說穿了就是延平北路某條弄巷中的酒家賓館，裡面隱約的燈紅酒綠，撩撥著處男臆想的性愛祕辛。子琪跟明森走近後，更窺知詩人們旺盛的夜生活了。

明森在一次詩人聚會後的翌日，興沖沖地來到圖書館 找子琪。他的眼睛賊亮，帶著得到戰利品的笑意，一副欲言又止的樣子。子琪正要動手寫一篇關於海明威的期末報告，不想搭理。他卻毫不敏感地蹭在她身邊，帶著雄赳赳不講理的意味。子琪不情願地隨他步出圖書室，來到中庭的橡樹下。

明森得意又害羞地供認，他已經不是「在室男」了。子琪還沒意會過來，他立刻解釋，不是真的「做過」了，而是在精神上被「啟蒙」，經歷一種「替代性」的性經驗。他越說越玄乎，子琪的不耐爬上優美的嘴角。

原來他們一票詩社的會員去拜訪一位已畢業的學長，此人曾得文學大獎而在詩壇上漸有名氣。大夥聊得合拍，學長便請他們去一家賓館，闢室喝酒，並召來一位相熟的陪酒女郎，也是他得獎詩作的靈感「繆思」。

這位名叫崔西的，是某藝術學院四年級的學姊，據詩人說，平時不隨便接客。她長得極有個性，一頭黑如渡鴉的濃髮，濃眉杏眼翹唇，雖不陪笑，卻佻撻達大方，把學弟們應酬得舒服自在。喝得微醺時，學長挑逗崔西替清純的學弟啟蒙性事。當下她豪氣表示，願意無酬跟在座每位詩人燕好，「哪怕你是詩仙、詩聖，還是詩祖！」

學弟聞之，都故作鎮定，自嘲不是詩祖，而是「死豬」，臉紅紅地你推我、我推你，內心小鹿亂撞。

學長見眾人惶恐，便笑稱自己願意先「下海」，即擁著崔西，往隔壁拉門後的榻榻米室去。一票男生，本來互相打趣著，一旦拉門緊閉，個個默不作聲。安靜中聽見隔牆窸窣，各自浮想聯翩，突聞重物滾倒在榻榻米上的撞擊聲，人人血脈賁張，臉上白一陣、紅一陣，不敢對視。

幾分鐘後拉門打開，學長泛著油光和紅暈的笑顏進來，崔西稍亂的髮髻和微敞的和式浴袍，入眼三分醉。學長在五分鐘內證明了他的男性，下面輪到誰？崔西媚眼來回梭巡，挑逗地說：「該誰上？別怕嘛，今夜免費，只要為我寫一首情詩！」

紀澤霖──明森的系友──突然起身，跌跌撞撞地朝崔西攬去，太緊張而撲一個空，差點跌倒。還是崔西扶住他，將他攙進了鄰室。（二）