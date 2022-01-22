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只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

住院（三七）

張幸

鄭主任沉吟了一下：「這樣吧，我給你開個B超單，你做個B超看看。如果子宮內壁不是很厚，那我們就算它這個月的月經過去了。」

聽了這番話，田原心裡有了底。

新八床的美女米思佳對田原說：「你們學校離我們學校不遠，我是建工學院畢業的。」

「你是建築師？」

「我是造價師。」

「什麼師？」田原聞所未聞。

「就是估算一個工程的成本，給工程訂價的。」

「哦哦。」這樣美麗的形象，卻說一口土得掉渣的本地方言；這樣恬靜的氣質，卻是能核算工程成本和價格的造價師，米思佳整個人有一種特別的味道。

「我丈夫也搞工程，他自己有一個公司。」

「那不是正好，你可以給他的工程造價呀。」田原說。

米思佳搖搖頭：「我不管他的事，我在別的公司幹。」末了又淡然一笑，「不過我現在已經辭職了。」

十一床陳青終於出院了，媽媽和兩位同學來接的。

新十一床也是位年輕姑娘，瓜子臉、瘦長身材，看起來脾氣很好。

下午，田原在東邊一幢老舊小樓等著做B超。母親得信趕來陪同。

等啊，一個小時、兩個小時……做B超事先須喝水，要是時間掐得不準，該超時沒超上，憋不住上了趟廁所，就前功盡棄。喝多喝少、幾時開始喝、如何控制身體活動減少代謝，馬虎不得。

總算輪到把她放進去，母親也跟了進去。

一台儀器，一張病床，除了一個B超醫生，還有幾個不知是實習醫生還是助手，團團圍在儀器四周。眾目睽睽之下把衣服擼上褪下，露出肚皮──你是病人，有什麼可講究的。

B超技師是一個尖嘴猴腮、言語混沌的老男人。（三七）

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