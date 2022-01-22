從此之後，她放開文字，大口大口愛上氣味。在氣味的王國裡，她見識過人世間曼妙的風景：巍峨的塔樓、莊嚴的舊宮殿、華麗整潔的雲以及清晰穩固的水中倒影。如今，在她腦海裡只剩下卡頓、裂縫和枯竭。

山中的日子，李九畹第一次意識到自己的嗅覺系統出了問題。從前無論調配什麼，只要抓住一點，總能獲得身體本能的記憶。現在，她的身邊到處都是未經汙染的氣味，當每個發香團都在空中聚焦、擴散、燃燒，活蹦亂跳，鮮活如初，她倒不知所措了。

她感到自己喪失的是通感能力。當氣味就是氣味，沒有質地和稠度、沒有距離和阻隔，就什麼也不是了。那天黃昏，李九畹從冗長的午睡中醒來，眼前忽然出現一些微弱、晃動、明亮的事物。

她以為是樹枝的影子，畢竟窗外林子裡到處都是這隨風搖曳的東西。再定睛細視，她看見一些方形的、菱形的、不規則形的文字，從獸骨上、石頭上、龜甲上慢慢剝離開。

一開始它們在空中亂舞亂飛，沒有陣腳，方向盡失，就像那種帶黑色翅膀的飛蟲，上面有一閃一閃的光點，往四面八方亂逃亂竄，偶然撞在一起，發出嗡嗡嚶嚶的聲響。慢慢的，這些閃著亮光的黑點，好似自身會無限增大，一生二、二生三、三生萬物，逐漸生出一個莊嚴寧靜、疏密有間、固若金湯的世界。

李九畹看得呆掉了。直到窗外湧進一陣微風，有葉片從枝上墜落發出輕微的「啪嗒」聲，她才起身走到窗前。剛才無限壯觀的一幕，消失了。她翻開隨身攜帶的一本書，就著昏暗的自然光線，一點點讀起來。（一三）