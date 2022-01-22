車子晃來晃去，手腳也配合地動來動去，算是在那裡回嘴，對影成四人的熱鬧。

徐小姐突然彈起來，說坐過站了。唐遠貞也起了身，覺得自己有義務陪徐小姐下車。兩人慌亂地擠下去，才發現，這一站錯得有些遠，過了橋，往回走一段路，算起來和當初走路並沒近了多少。

徐小姐撐不開傘，唐遠貞脫了外套，罩了徐小姐。兩人在雨裡連蹦帶跳，躲進一家鋪子。唐遠貞說這都是自己的錯，裡外折騰，害得你又花錢，又走路，還淋了雨。幾處不好都趕在一起，真對不起。

徐小姐說：這不能怪你的，這條路每天走，可是在電車上和在路上，感覺完全不一樣的。

兩人氣喘，看了彼此，都笑。徐小姐笑得認真，從頭到尾，可以看見牙。唐遠貞想，這笑旁人沒有份，就是自己的，痛快得如同包場看了個電影 。

唐遠貞說：徐小姐，我請你吃飯吧！就在附近，我自己也要吃的。

徐小姐還是拒絕，只說：謝謝你陪我下車，連累你淋了雨。

徐小姐試了試傘，發現徹底壞了。好在雨小了些，徐小姐說：我可以走回去。

唐遠貞說：我送你。

兩人頂著外套，路上躲來讓去，處處狼狽。其實不知道賺了多少旁人的艷羨，感嘆這一對真是羅曼蒂克，有傘不用，偏擠在一件衣服下面共患難。

進了門洞，徐小姐說：謝謝你，唐先生，屋裡亂的，不請你上去坐了。

唐遠貞險些說，再亂還有你生病時亂，那樣我也見過的。這話自然說不出口，又不知道該說什麼。

徐小姐低頭轉手裡的雨傘，唐遠貞看清徐小姐頭上的髮卡，原來要別在這裡，心裡打了圖樣，偷師得了門手藝，是額外的驚喜。（七）