我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

徐小姐（七）

蘇橋西

車子晃來晃去，手腳也配合地動來動去，算是在那裡回嘴，對影成四人的熱鬧。

徐小姐突然彈起來，說坐過站了。唐遠貞也起了身，覺得自己有義務陪徐小姐下車。兩人慌亂地擠下去，才發現，這一站錯得有些遠，過了橋，往回走一段路，算起來和當初走路並沒近了多少。

徐小姐撐不開傘，唐遠貞脫了外套，罩了徐小姐。兩人在雨裡連蹦帶跳，躲進一家鋪子。唐遠貞說這都是自己的錯，裡外折騰，害得你又花錢，又走路，還淋了雨。幾處不好都趕在一起，真對不起。

徐小姐說：這不能怪你的，這條路每天走，可是在電車上和在路上，感覺完全不一樣的。

兩人氣喘，看了彼此，都笑。徐小姐笑得認真，從頭到尾，可以看見牙。唐遠貞想，這笑旁人沒有份，就是自己的，痛快得如同包場看了個電影

唐遠貞說：徐小姐，我請你吃飯吧！就在附近，我自己也要吃的。

徐小姐還是拒絕，只說：謝謝你陪我下車，連累你淋了雨。

徐小姐試了試傘，發現徹底壞了。好在雨小了些，徐小姐說：我可以走回去。

唐遠貞說：我送你。

兩人頂著外套，路上躲來讓去，處處狼狽。其實不知道賺了多少旁人的艷羨，感嘆這一對真是羅曼蒂克，有傘不用，偏擠在一件衣服下面共患難。

進了門洞，徐小姐說：謝謝你，唐先生，屋裡亂的，不請你上去坐了。

唐遠貞險些說，再亂還有你生病時亂，那樣我也見過的。這話自然說不出口，又不知道該說什麼。

徐小姐低頭轉手裡的雨傘，唐遠貞看清徐小姐頭上的髮卡，原來要別在這裡，心裡打了圖樣，偷師得了門手藝，是額外的驚喜。（七）

電影

上一則

李安首部紀錄片將播出 談拍完「理性與感性」聰明三級

下一則

我的寒假

延伸閱讀

浪漫

浪漫
香港校服與名校

香港校服與名校
香煎半乾金蠔

香煎半乾金蠔
傷心話洋油燈

傷心話洋油燈

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02

家住小台北

2022-01-18 02:02
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02
500盤評審：陳泰銘。（記者吳致碩／攝影）

跟著名人尋好料 國巨董事長陳泰銘：食物原味就是美味

2022-01-17 06:00

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報