我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

住院（三六）

張幸

「那我可不敢，你老闆扣你工資，我可賠不起。」

「老闆再也管不著我了，對不起，本人辭職了。」鴻雁有些小得意。

「什麼、什麼！」

「我不辭職怎麼辦？兒子中午沒處吃飯，下午放學回家沒人管。」

「所以你就為家庭犧牲了？」

「你沒孩子你不懂，妹妹！你以為上班就不是犧牲了？上班老闆支使你，回家家裡大的、小的都支使你，掙了錢那些家務活還是你的。」鴻雁從來不是女權主義者，但思維簡單清楚。

「唉！別說了。」田原一聲嘆息，「說得生活這麼無趣，女人難做。」

鴻雁噗哧一笑：「別瞎操心了，管好你自己的事。我聽說紅糖水下血，多喝點可以早點排乾淨。」

反正做不了手術，田原到護士站去請了個假，跟鴻雁一起出去買紅糖，順便回了趟家上網，查收郵件，找出以前繡了一半的十字繡，準備帶到醫院去消磨時光。

晚上回去，看見床頭擺著醫院的晚飯。走之前她已經告訴娟子，晚飯幫她打了、替她吃了。一問，七床羅秋艷不知情，替她打了飯，娟子自然就不好再動。

第十五天，一月十九日星期三

幾位主任醫生中，只有鄭主任還能平等地跟病人對話。下午看見鄭主任身影從走廊閃過，田原趕緊像羅秋艷一樣，守株待兔等在他辦公室門口。

鄭主任一出辦公室，田原就迎上去：「鄭主任，我應該怎麼辦啊？現在每天只有一點點出血量，要是總不完，就這麼拖著嗎？要是一個月不完，我豈不是住一個月院？」

這是可能的，以前有過稀稀拉拉拖一個月的歷史。（三六）

上一則

日本前自衛官獲芥川賞 直木賞米澤穗信等2人獲獎

下一則

環保在我心

延伸閱讀

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單
屢遭確診患者辱罵、威脅 醫護心力交瘁

屢遭確診患者辱罵、威脅 醫護心力交瘁
教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職

教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

熱門新聞

巴克斯車體設計製造公司負責人顏宏文認為，年齡不該是創業的門檻。（圖：顏宏文提供）

改造露營車暴紅 台室內設計師2度創業闖佳績

2022-01-15 06:00
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022-01-17 00:42
黛安∕圖

微笑後面的歧視

2022-01-16 02:02
圖一：金剛山下咖啡屋的扶桑花。（蔣勳．圖片提供）

歲月無驚

2022-01-13 02:02

家住小台北

2022-01-18 02:02
胡剛剛∕圖

不讓你知道

2022-01-14 02:02

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相