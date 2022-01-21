「那我可不敢，你老闆扣你工資，我可賠不起。」

「老闆再也管不著我了，對不起，本人辭職了。」鴻雁有些小得意。

「什麼、什麼！」

「我不辭職怎麼辦？兒子中午沒處吃飯，下午放學回家沒人管。」

「所以你就為家庭犧牲了？」

「你沒孩子你不懂，妹妹！你以為上班就不是犧牲了？上班老闆支使你，回家家裡大的、小的都支使你，掙了錢那些家務活還是你的。」鴻雁從來不是女權主義者，但思維簡單清楚。

「唉！別說了。」田原一聲嘆息，「說得生活這麼無趣，女人難做。」

鴻雁噗哧一笑：「別瞎操心了，管好你自己的事。我聽說紅糖水下血，多喝點可以早點排乾淨。」

反正做不了手術，田原到護士站去請了個假，跟鴻雁一起出去買紅糖，順便回了趟家上網，查收郵件，找出以前繡了一半的十字繡，準備帶到醫院去消磨時光。

晚上回去，看見床頭擺著醫院的晚飯。走之前她已經告訴娟子，晚飯幫她打了、替她吃了。一問，七床羅秋艷不知情，替她打了飯，娟子自然就不好再動。

第十五天，一月十九日星期三

幾位主任醫生中，只有鄭主任還能平等地跟病人對話。下午看見鄭主任身影從走廊閃過，田原趕緊像羅秋艷一樣，守株待兔等在他辦公室門口。

鄭主任一出辦公室，田原就迎上去：「鄭主任，我應該怎麼辦啊？現在每天只有一點點出血量，要是總不完，就這麼拖著嗎？要是一個月不完，我豈不是住一個月院？」

這是可能的，以前有過稀稀拉拉拖一個月的歷史。（三六）