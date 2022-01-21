還有一個看上去沉默寡言的男孩，租了一間農房，在山上養鵝和畫畫。畫面中反覆出現與主人一樣沉默不語的蘿蔔、白菜。

山上的世界在李九畹看來既敏感又抽象、既永恆靜止又轉瞬即逝。在那裡，時間好似以另一種方式流逝。也有可能，它從未流逝過。有時候，她甚至產生幻覺，那個看仙人下棋的樵夫王質還站在懸崖邊那棵老松樹下，而《聊齋》裡美麗、幽怨的狐仙也隱居在松樹林附近，只要纖手一指，就能變出華燈初照、亭台樓閣以及夜夜笙歌。

但沒有強烈的氣味。山林裡每種東西似乎都在散發出各自的氣味，有數個世紀前就已存在的氣味到今天依然鮮活，也有新近增加的氣息，隨季節切換而更迭的氣息……當它們合在一起，給人的感覺卻無增無減，平淡如初。

每次由深山返回寄居的民宿 ，她在心裡醞釀已久的芳香方程式似乎獲得某種程度的更新。她興沖沖地寫下各種成分配比，事後又將它撕得粉碎。不是太複雜，就是太單一，或是雜亂無章、不知所云。

明明自然與山林給她的感覺如此鮮明，一旦她按照這最初的印象記錄下來，卻面目全非。而當她想要扼要地表達氣味的某一部分時，獲得的結果也是支離破碎、不成系統。

自然本身的氣味太豐富，它的每一切片、每一截面都是一個完整世界。相對應的，她的香料配方卻一鱗半爪、荒腔走板。

她回想起很多年前那個午後，她沉浸在對《小王子》的閱讀中，眼前文字就像某種芳香類固體，漸漸融化，於字裡行間流轉成曼妙的氣息，氤氳為「午夜飛行」裡的調子。（一二）