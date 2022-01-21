社交作為一門學問（下）
走進餐館的那一刻，略為焦黃的油脂氣味竄入鼻腔。我將右手伸入口袋抓住手機，決定暫時用它隔絕一切社會交際的紛擾。
我知道，隨著轉移到新的環境，自己與林子群繼續對話的義務已經消解，思緒終於能夠從對話的漩渦中稍稍脫離。幾分鐘也好，我只想什麼也不說、什麼也不去想。
●
刻意的逃避終將成為一種癮。用餐時，我刻意坐到長桌的邊角，刻意點開社群軟體，彷彿上頭的內容有趣至極。然後，我靜靜地、毫無波瀾地，在充斥餐館的交談聲中，將一盤蝦仁炒飯快速解決。看著隔壁的他忙於連線對戰，盤內還剩下半盤食物，我啜了一口塑膠杯中淡如清水的紅茶，心中充斥著不太正常的優越感。
是的，我的確不太正常。不正常到在從餐館走回學校的路程中，除了偶然踩到某人的鞋跟而說「對不起」之外，我沒有再說任何一句話，走在團體的最後頭，小心翼翼地與所有人隔著沒有必要交談的最短距離。
背離了社會性本能，或許我該感到羞愧。
接近學校時，熾熱的斜陽已沉降至遠方的建築下，天空是由黃至白至暗藍的漸層。
前方，林子群與其他人說著話，不必知道內容，我也能聽出那是一段近乎滿分的對話，在熱度、情緒營造、肢體、表情等各方面可圈可點，話與話之間接續的邏輯毫無破綻。而回想半個小時前自己生分拙劣的模樣，著實令我打了個寒顫。
若這是正式考試，想必我又要被當了。
算了，一科救不了，其他科至少要有基本分，今晚的自習還是認真點。
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段考結束後的第一天，我被周老師找去人際科的辦公室。
同屬社會科的四個子科目其實共用著同一個空間，歷史、地理、公民、人際，四個科目佔據四個角落，像一個「田」字。
我推開辦公室的門，戰戰兢兢地走向人際科中，周老師的座位處。
她拉了一張塑膠椅，示意我坐下。
「你應該知道，這學期的實地抽驗已經全部結束了。」她的聲音很溫和。
我點頭。與老師對話很容易，只要偶爾點頭、偶爾眼神接觸，最後說聲「謝謝」就好。
「所以，我把你叫來，是想談談你的測驗結果。」她在一旁的資料夾裡翻找了一下，拿出我的資料表。在「實地抽驗」的那一欄裡，寫著不久前的日期。
「這一天，你是不是和朋友留在學校讀書？」
我點頭。
不好的預感悄悄爬上後頸。
「實習老師跟我回報了一些……不太樂觀的結果。」她略微停頓。
「他說你有『社會不適配』的傾向。」
我沒有吭聲，讓那五個字靜靜在頭裡飄浮。
「你自己應該最清楚吧，那天回到學校的路上，你沒有與任何人互動。」
我點頭，幅度小了一些。
「有異議嗎？」
「沒有。」我搖頭。
周老師嘆了口氣。
「告訴我，學習『人際』的意義是什麼？」
這是一年級時，人際科第一次段考的第一題，在之後的課也不斷出現，我當然記得。
「『思想與經驗的交換、社會的黏著劑、人類文明的基石。』」
「那既然你知道，為什麼不試著做做看呢？」
「我……試過了。」
「你覺得問題出在哪裡？」
我思考了一下。
「我不確定。」
周老師的指尖在桌面敲了幾下。
「這麼說好了，我覺得你的同學們，全部都在享受對話的過程，他們覺得那是愉快的、是充足的。你有這樣的感覺嗎？」
我沒有說話。
「跟別人接觸時，你是真心好奇他的想法、他發生的事，或者是想跟他分享什麼嗎？」
我沒有說話。
「要學好人際，除了死記理論，你得先喜歡上交流這件事，尤其這是人天生就有的本能。」
「我會再試試看。」
「照你現在的成績，在身分檔案上會被註記『社會不適配』，要銷掉就難了。幾年前有個學長成績多好啊，只是因為這個『不適配』的註記，就被一些公司拒絕錄用，所以現在我們很少這樣做了。
「你筆試成績還不錯，我再給你一次機會，就當作一個小補考。從現在到畢業，我們會再安排一次實地抽驗。如果你再努力一點，我覺得是可以通過的，註記也會被撤銷。」
我點頭。
「還有問題嗎？」
我搖頭。
「好，大概就這樣，你可以回去了。」
「謝謝老師。」
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學校川堂擺放著偌大的一面鏡子，「整束儀容」四個紅字刻在上緣。自辦公室走回教室的路上，我突然停下看向鏡中的自己，那張不特別突出的面孔懸在眼前。
思緒過於混亂，我的表情顯得未經修飾，嘴角介於笑與不笑之間的微妙角度。怪異的是，這樣的一張臉才是我最輕鬆時的狀態，沒有任何一塊肌肉過分緊繃。
但不能這樣。
嘴唇閉上，收起略為外凸的下瓣唇。
眼眶撐大，深褐色的虹膜必須完全顯露。
兩頰的肌肉上提，牽動嘴角形成標準的微笑。
我看著鏡中的那人，想像他開心地聊天，融入為人群的一部分。
或許他可以做到吧，我想。
我感到上揚的嘴角有些痠麻。（下）
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