不管哪裡的火車站、汽車 站外，都有這種私營的長途車。坐在門邊的女售票員半個身子探在窗外，用票夾敲著車窗，喊著地名，「一個人三十！」「四十塊走啦！」看羅秋艷這聲口、這身姿，招攬乘客是一個潑辣、能幹的好手。

「那你女兒誰管呢？」

「她在我們那裡一個貴族學校，全年住讀，一年幾萬塊。」

一個小縣城的所謂「貴族學校」不知會培養出什麼樣的貴族？田原接不上話，只好說：「我坐長途車就暈車，一暈就要吐。你每天跑四趟，真行啊。」

「沒辦法啊，要掙錢哪。」羅秋艷挑著眉毛說，倒並沒有怨天尤人的意思。

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門開了，一個穿墨綠色皮夾克的圓臉年輕女人進來，直奔田原而來。

「你怎麼來了？」田原看著從天而降的鴻雁，喜出望外，「誰告訴你的？」

「還用誰告訴，咱們大院裡都知道了。」鴻雁滿月一樣的臉上兩片玫瑰紅的嘴唇像花瓣一樣鮮潤，笑嘻嘻的，「啥時候手術啊？」

「『倒楣』了，打了一針黃體酮，現在要來不來、要完不完的每天一點點，這等到什麼時候去？」田原想起來就上火，本來三個人中她最淡定，不像七床、八床急吼吼地要越快越好。

「有什麼呀，不就多住幾天醫院嗎？要不然我天天來陪你。」鴻雁不緊不慢地說。

鴻雁是田原的髮小，兩人都是學校軍樂隊的小鼓手。有一年學校評比「小紅花」，八成的同學都榜上有名。或許是太淘氣了，她們班她沒評上、田原班田原沒評上。

期末學校開大會，軍樂隊在後台奏樂，另兩個小鼓手去領小紅花了，剩下她倆面面相覷，從此結為患難姊妹。（三五）