除了木炭，舊房子裡還有很多可以燃燒的東西，甚至整幢房子的材料都可以用來做燃料呢。我並沒有覺得著火是件多嚴重的事，又沒有人員傷亡，山林內部為了淨化，每過幾年，還要來一場自燃呢。

那個著火的夜晚，我在房子裡美美地睡了一覺。第二天，他們讓我下山。下山就下山吧，我也沒什麼好辯解的。只可惜了那些蘭草。

離開之前，我將它們分散植入後山林子裡，巧妙地隱藏在松樹下、灌木叢裡。如果不再開花，它們可能很久、很久也不會被人發現。

據說，某名貴地生蘭要十年之久，才開一次花。能有幸聞到花香的，除了棲身地的土壤、矮樹叢、綠衣苔蘚外，大概只有飛來飛去的蝴蝶了。但我特意做了記號，想著以後每年到山上來看看它們。但我不確定第二年上山時，那些記號是否還在。

唯有一事，我開始深信不疑，所有生長過蘭草的山上都會自動保存下這種氣息。無論時間如何流逝，都不會喪失掉這種氣息。

3

蘭花激起李九畹對一個遙遠的、幾乎失去記憶的世界的回憶。它們在她面前畫軸般徐徐展開，就像魔術師從一頂人們以為空空如也的大禮帽中，掏出一朵盛開的玫瑰花。她開始短暫地離開民宿 ，像原始人那樣在山上漫遊，隨身攜帶簡易帳篷、自熟米飯，或在農戶家的椅凳上隨便過完一夜。

除了土著，山上還遊蕩著一些表情呆滯的陌生人。他們來自城市，或別的鄉村。他們不聲不響地住下，有一天又不聲不響地離開。她看見兩個穿藍色戶外服的男人把房車停在山腳下，來到山頂平坦處搭帳篷。（一一）