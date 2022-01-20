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徐小姐（五）

蘇橋西

車子、行人一遍遍從女人旁邊過去，有看她的，也有不看的，不是徐小姐又是誰。

唐遠貞意外的高興，這一整天都是陰沉的，襯得上海像一本發黃的舊書，人流、車流是刻本上的匠體字，密密疊疊讓人透不過氣。還好夏天裡有徐小姐夾個傘，站在街頭，算是給那些繁複冗長的語句中打個標點。

唐遠貞走過去，對著徐小姐的後背說：你在這裡等下雨嗎？徐小姐低頭，身子動了動，抬了抬手。唐遠貞想她一定是捂著嘴在笑，這笑錯過了。

徐小姐轉了身說：我這傘好像有點毛病，這雨馬上就下了，我想等過了這陣再走。嗯，我這樣站在這裡，看上去一定很傻吧。

唐遠貞於是和徐小姐並排站了，說：一個人傻，兩個人站在一起就不傻。

徐小姐大了眼睛看他，好像不信這話是從唐遠貞嘴裡出來。唐遠貞被看得窘迫，忙說：這要等到什麼時候，你是走路回家吧，不如坐電車。

徐小姐說電車會擠的。唐遠貞說：我們坐頭等，電車來了，快走吧！言語果斷堅決，可嘴硬手酥，只敢輕推徐小姐的腰。

唐遠貞搶著買票，徐小姐拒絕得扎實。坐定了，唐遠貞才發現，頭等車廂沒什麼人，年輕人只有自己和徐小姐這一對。有數的幾個人，好像故意促成好事，離他們遠遠地坐了。頭等外的人倒多，黏在一起，唐遠貞不敢對視，隱約覺得他們團成個多頭多眼的怪物，盯著自己，又好像劇院裡買了黃牛票的觀眾，死活要男女主角使出全部力氣，給大夥一個交代。

年輕的男女一向敏感，不說人在旁觀，就是路邊一隻狗回頭看了，也疑心牠在腹誹。（五）

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