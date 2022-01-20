社交作為一門學問（中）

阿普航空／圖

我可以問他，電腦想要買什麼顏色──但他們家根本還沒確定要買Apple 電腦，要使用的人也不一定是他，這個問題就顯得尷尬而毫無發展性了。

我也可以問他，為什麼要換電腦──但這個問題有著風險，如果他簡單地用一句「壞了」帶過，就難以再追問下去了。我將必須承擔開始新話題的責任。

來不及了，在我準備拾起第三個候選問題時，我口中的話已經接近尾聲，已經沒有時間讓我加入問題。

退而求其次，我在句尾接上一段不用思考太多就能使用的話。根據我的經驗，這能夠弱化前面過於強勢的介紹，或許也能讓對話銜接得更順暢。

「……只是，我不太清楚你們家的情況，所以也不知道該怎麼說啦。」

「這樣喔，不然我爸之後真的要買的時候，再找你好了。」

「OK啊。」

「嗯，不過真的好貴喔。」

「哎呀。」我以氣音發出空虛的笑聲，卻無法想像此刻臉上的模樣。

我和林子群各自看向前方的路。

然後，什麼都沒有發生。

然後，又過了幾乎是永恆的五秒鐘，世界只剩下刺耳的寂靜。

我試著將注意力轉移到步行的雙腿，或開始觀察草木，但這無助於驅散籠罩在周遭，一團令人不適的僵硬氛圍。

現在我有幾個選擇：第一、增加距離，第二、滑手機 裝忙。顯然，這兩者都需要適當的掩飾，否則任何一個具有基本人際素養的人都看得出來我在刻意逃避，這是極其失禮的。

前幾天在放學的路上，碰見另一位中等熟識的同學，當時的我逃得乾脆：假意慌張地翻找自己的書包，講句髒話，再解釋說自己忘了帶某樣物品，必須回教室拿。

那是合情、合理、不失禮節的完美策略。為了逃避一場對話，我可以做到這種程度。

回到現在，我忍受著寂靜，思考了兩秒，想不到任何適當的掩飾。所以，我只剩下沒有好到哪裡去的第三條路了：

第三、尋找新的話題。

開啟話題雖然困難，還是有規則可循。我決定提起一些與他相關的事物，這是公認有助於表現關心、提升互動的好方法。現在我對於林子群的了解程度不高，能問的問題有限，但仍有幾個方向可以考慮：

段考的準備情況──太過「好學生」的話題，無聊。

今天他上台報告的表現──除了稱讚他，我想不到還能說什麼，很快便會詞窮。

他所屬的學生會──雖然他是十分活躍的角色，但我並不熟悉其中的運作。

不行，這些主題都有各自的缺點，那麼……啊，升學 的事情如何？這是一個應景的主題，而且我與他選擇的升學管道相同，在制度面我是了解的。

「欸，那你最近要申請的是什麼科系啊？」我說。

話剛出口，我立刻意識到這個問題有著「原罪」。

現在挑起這一件事，等於是暗示「我平時都沒在關心你，所以現在突然想到才問一下啦」，顯然並不是最佳策略。但是話已經無法收回了，我只能靜靜等待下一句回覆。

「我想去讀獸醫欸。」林子群說。

「所以，你喜歡動物囉？」我短暫地看向他的眼珠，做出精確的眼神接觸。

「算是吧，我家一直有養寵物。」

才經過了四句話，我已經感受到話題耗盡的威脅。原本如果他講了其他科系，還有這麼一個玩笑話的句型可以套用：如果你做了OO，未來就要XX。」

「如果你以後當了廚師，以後同學會吃的東西就交給你做啊！

「如果你以後開公司，記得找我去當你的司機啦，拜託。」

可是獸醫？我倒是沒有聽過有人這樣說：「如果我以後的寵物生病了，一定去找你看。」這句話太正常，以致失去了這個句型原本的趣味。

好吧，我還是有話可講。

「那你的第一志願是……囉？」他的成績不壞，所以我說了印象中有獸醫系的最好大學。

「沒啦，有點困難，大概是……或……吧。」

我頓住了，出錯的焦慮感湧上。我應該單純問他第一志願是什麼就好，而不是直接指定那所最好的大學。現在好了，我有可能不小心踩到他的痛處……總之給予簡單的正面之詞吧，這總不會錯的。

「那我會幫你加油的。」

走在前方的其他人在此時慢下腳步。我發現，我們已經位在學校附近餐館林立的一條街，而右手邊剛好是一家賣炒飯、炒麵、鍋燒麵這些學生餐的平價料理店。

「吃這裡嗎？」有個人出聲。

每個人的反應差異不大：他微微點頭、她聳肩、他不吭聲，他則轉頭看看其他人的意見。

順理成章卻又莫名其妙的，今天的晚餐決定了。（中）