這時，一個高大魁梧、面闊口方的男人進來，胸有成竹地對新八床說：「沙主任、鄭主任都在，馬上就檢查。」

新八床點點頭。這兩口倒也般配，一個像晶瑩潤澤的溫香軟玉、一個像厚重結實的首飾匣子。

新八床問田原：「等一下你的拖鞋可不可以借我穿穿？我怕醫生訓我──都來住院了，還穿那麼高的高跟鞋。」

田原掃一眼她細高跟的棉皮靴：「行啊，你隨便穿，我不下床就是了。」醫生未必會訓，倒是檢查時一會兒要脫鞋、一會兒要穿鞋，不方便。

新八床穿著田原的拖鞋去對面診室，走路腰肢一扭一扭，風情萬種。

稍後，新八床回來，坐在床邊換鞋。

「怎麼樣？醫生說開刀，還是打洞？」

「他們說不能開刀了，開一次刀感染一次、開一次刀感染一次……這次打洞。」

新八床把拖鞋放回到田原床下：「我今晚回家去，明天再來住。」

田原提醒：「明天要驗血，早上不能吃東西。」

「真的？護士沒說吔。」新八床一臉詫異，已經背上了小巧漂亮的坤包，欲走還留。

「你去跟護士長請假吧，她會跟你說的。」

第十四天，一月十八日星期二

新八床出去做各項檢查，羅秋艷精神好了很多，坐起來跟田原聊天。

羅秋艷人高馬大的丈夫自第一天就陪睡在病房。羅秋艷兩口子經營長途車，丈夫開車，她賣票。「一天兩趟，早上八點多從我們縣城開過來再開回去，中午吃個飯，再開個來回。晚上七、八點到家，打掃車子、做飯吃飯、洗衣服拖地──我家在公路邊，灰大，每天要拖一次地，全拾掇完也該睡覺了。」羅秋艷說。（三四）