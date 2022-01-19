監獄 出來後，我的世界好似嚴重縮了水，只剩眼前一小片亮光。我在這光亮所及的地方，動著唯一的念頭、行著唯一正確的事，就像木柴跳進火堆裡，奮不顧身，對這世界毫無眷戀之意。

這麼說，好像我對世界懷有什麼仇恨似的。其實並沒有，我只是再也不能對它懷有多餘的熱望。這讓我感到從未有過的輕鬆。我根本不要世人的關愛和牽掛，那只會讓我煩惱和分神。

蘭房建成後，我一直等著那人上山來，但他再也沒有出現。以後的日子裡，有關他的記憶逐漸陷入一片雲霧蒼茫中。慢慢的，我忘了那人，好像這世上原本就沒這個人。我發現自己對於人的依，賴和記憶維持不了多久。這是好事啊！人世間有多少煩惱來源於此。

冬天來了，我把所有心思都用在對蘭花的呵護上。當然，我也可以去做別的，看護一片山林，成為景區裡的保潔員，或守一方停車場，數著車來車往過日子，都是可以的。

我的鄰居──那個聾啞老嫗就是以將各種果實、花卉、草藥曬成乾果、乾花、乾草藥來打發時間。她家閣樓上堆疊著大包小包的柿餅、金銀花、番薯乾、蘿蔔乾、車前子草、益母草，就像一個滿滿當當的乾貨陳列館。而那個老頭所搓的繩子，無論是從山頂垂直通到山腳下，還是為了綑綁乾貨物品，都足夠長了。但他們仍繼續昨天的事，只要時間還在延續，就沒有什麼能讓他們停下。

那件事情完全是個意外。冬天的山上太冷，蘭房又四處漏風，連著好幾天陰雨連綿，我就想著以木炭取暖。（一○）