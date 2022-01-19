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徐小姐（四）

蘇橋西

徐小姐一直低頭抄寫，唐遠貞湊上去，看見字寫得漂亮，真心誇讚。徐小姐不接話，稿子抄完，歸了類，才說：我在中學練過的。不過我寫字，全憑這支筆，順手。不知道沒了這支筆，恐怕字要都寫不好的。

徐小姐舉了那支筆，正是平常別在衣襟上的，說這是中學一個先生送的。我們那裡少有到上海做事的女生，他說我以後要靠筆討生活。徐小姐抽出一張竹紙，從上到下，寫了自己的名字。唐遠貞看了，才知道是這三個字，其中一個倒有美玉的意思，自己原先一直是記錯了。

徐小姐邊寫邊說：這筆很流暢，不漏水，我練的最多的就是自己的名字。

這竹紙沒想到下了班還要被抓差，一張苦黃的臉，很有些不平。徐小姐按在上面壓服，手指分明白細，算是專為那個美玉的名字做注腳。

唐遠貞討來筆，說德國貨呢！拿在手上，也學著徐小姐的樣子，寫了自己的名字，說這筆真是好使，我有幾個美國牌子的筆，都比不上這個。

唐遠貞說完，看見紙上兩個人的名字並肩而立，想自己真是亂來。要是有人荒唐，在這下面加上「同啟」兩個字，和報上結婚、訂婚的通告並無兩樣。

唐遠貞伸手扔到紙簍，徐小姐手快，撿起來，疊得仔細，揣進衣，說：我們那裡的習俗，有了名字的紙不能亂丟。

唐遠貞打算和徐小姐一起出來，可是徐小姐提了把傘，說了聲再見，先走了。唐遠貞收拾了東西，拿了外套，已經不見人。唐遠貞心裡失落，沒走多遠，倒望見廊簷下立個女人。（四）

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