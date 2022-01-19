社交作為一門學問（上）

阿普航空／圖

這只是另一個有點沉悶，卻又無可奈何的段考準備日。

早上父親載我到學校時，我說：今天晚上九點再來載我，要留學校讀書。

於是放學時間，我與同學們走在自校門延伸出去的街道上，理應要決定今天的晚餐。

在高中生組成的步行團體中，每個人隱藏著個人的意志，謙和地將行進方向的決定權交給群體。對他們而言，首要之務並不是決定今天的晚餐，而是把握每一刻，與身旁的人培養人際。

一群人漫無目的地走著，空氣中充斥浮濫的笑語。

他們分散為五人和兩人的兩個社交圈，恰好佔據整條人行道的寬度。若是步速稍快的路人，在今天如此熾烈的斜陽照射下，必定會對這群吵鬧的青春期男生感到不耐煩。

但現在的我不是路人，而是身為班級──所謂「緊密連結的大家庭」的一員，現在就轉往一旁的樹蔭小徑去遮陽，是背棄身而為人而擁有的社會性本能。我想，自己有義務參與這場社交才是。

對話的人數愈多，個人須承擔的壓力愈小，於是我走向其中的五人群體，跟隨著他們的對話。一開始確實挺容易的，微笑、擺出殷切的神情、喉間發出一些作為應和的無意義短聲。但漸漸地，當談話主題漸漸地收攏至某個我無法觸及的領域──電玩、棒球、女孩子……總是如此地，在興致高昂的步伐間，我稍微往後了一些，然後再一些，接著再一些。直到與談話熱度的核心，隔著微小卻仍過於生分的距離。

以受害者的角度來思考並不難。我，大概就是個沒有朋友的可憐人。

但不是的，自己並不是那種受到排擠的角色。一直以來，我的人緣並不差，卻始終無法讓交流的火花茁壯為烈焰。

人際這門課，不能再被當掉了。

約一公尺的斜前方有個身影：林子群，幾秒鐘前，他還在與另一人說話，但那個人被其他社交圈中的話題吸引，頓時跑開了。

所以現在與林距離最近的人，是我。

似乎有這麼一條定律：在不交談的一般程度友人之間，尷尬的量值與距離的平方成反比，且在兩人身上都有等量的體現。

也就是說，我們很快就會達到尷尬的暴露上限。

我將他歸類在「中等熟識」的關係，也就是在路上遇見，可以毫不猶豫地禮貌性抬手，說一聲簡短的「嘿」的那種等級。而就過去的經驗而言，他是會不斷試圖找話題的人，如果一場對話將至，我想自己有能力應付。

林子群的頭微微左偏，顯示他已經注意到我們過於接近的現狀。

他的右手埋進口袋裡，作為一種緩解壓力的小動作。這說明他同樣在恐懼這場對話的發生，但基於根深柢固的社會規範與禮儀，他無法忍受就這麼讓兩人靜靜地並行下去。

嘴唇微啟。

出招吧。

「聽說Apple 又出新電腦了？」他露出自然的淺笑。

啊哈，不錯的起手式，科技產品確實是我的興趣之一，足以支撐一分鐘左右的對話。在回應的最晚時機前，我大概將那台電腦的特色整理過一遍，接著開口：

「對啊。」

最佳的回應絕對不是這簡單的兩個字，但我決定先把延伸話題的責任傳遞回去。我必須先知道，林子群真正有興趣討論的是哪一個部分。

「那所以，你覺得怎樣？你不是很喜歡蘋果 嗎？」

這句話是在徵詢我的看法，但我仍然不太懂問題的用意，他的意思是什麼方面？指的是設計，還是硬體？還是他即將要發表對新電腦的批評，只是將這句話作為鋪墊，不是要我真的回答？

我所預想的各種分支，各自又引申出無數種可能性，難以理清。最終我發現，也是在高中生涯中又一次發現，自己不可能在如此短暫的時間內想遍所有情況，求得完美的回應。

迫不得已地，我吐出幾個緩慢而搖晃的字：

「嗯……不錯啊。」

我知道，對話已經開始凝滯了。在停頓了略長的一段時間後，林子群說：

「是這樣啦，其實我家裡最近要換電腦，所以想問問你蘋果的怎麼樣。」

喔，原來他剛才的問句是這個用意，這我能應付。

「欸真的喔，那你們家以前是用蘋果嗎？」

「沒有，都是PC而已。」

「那可能就要適應一下，因為還是有很多東西不一樣，什麼軟體或介面之類的。如果還是要用Office，就要重新買另一個版本的，然後版本之間也不一定會相容。欸，不過如果……」

自話語中段開始，我漸漸注意到自己設想的腳本充滿瑕疵。不僅顯得自我中心地講得太多，更致命的一點是，我沒有留下所謂的「延伸點」。也就是說，我應該在這整段話的最後，詢問一兩件事，使對方能沿著這一點繼續拓展對話。

但該問什麼好呢？（上）