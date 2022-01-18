這之後不久，那人天天上山，還在村外小溪邊土坡上，挖到一叢野生春蘭，葉片濃綠發亮，有二十苗之多。但他不想把蘭花掘下帶離這初始環境，要交給我保管。為了說服我，他說了一番淮南橘子淮北枳的話，「地生蘭也是如此，一旦下山，就聞不到屬於山野的氣息了。」

我不知怎麼回事，鬼使神差，聽了那人的話，在屋子外面搭起蘭房來。那人又從山上別處挖了一些蘭株回來，一起種在裡面。他還說由蘭葉觀察，這些孑遺品種都不俗，想必花開之日，必定清芬蘊藉、曉露凝香。

他丟給我幾本關於如何藝蘭的書，說空了可以翻翻。他還說，蘭花難養，即使按書上所說的去養，也未必成，倒不如順其自然。臨走時，他又諄諄囑咐，說書可以不看，但有一個字不能不記住：潤。只要時常想到這個「潤」字，大概離養好這花也就不遠了。「潤」為滋潤、光澤，不乾燥，字體的表面意思我知道，但具體到對花性的掌握上，總還差一層火候。從前，我蘭房裡的蘭蕙都由他人栽培好後送來，我只負責觀賞、品鑑，輕鬆省力，得來全不費工夫。現在想來，並無多大意思。

事物的消散和出現大概都有周期可循的吧。我總覺得蘭草的植株還隱匿在這山林裡，就像特殊時期的潛伏人員，一旦風聲過了，還會冒出頭來，以一如既往的香味昭告天下。那之後，日常無事時，我就去山上松林裡、坡地上轉悠，還常常把麥冬的葉片誤認為蘭草。

在我近乎瘋狂的想像裡，山林裡的植物隨時隨地都可能站出來變成它，散發出屬於它的氣味。（九）