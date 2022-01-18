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熾焰（全文完）

桑文鶴

多年前，舅舅因為爸爸、媽媽的私奔而來奶奶家尋仇，爺爺和奶奶都不幸遇害，舅舅也很快伏法。因為愧疚，生下我不久後的媽媽鬱鬱而終。爸爸沒有再娶，不幸讓他一蹶不振，他再也沒有向上拚的勇氣和動力了。

當然這些都是我從「我」那裡聽來的。我告訴「我」我叫茹鈴，是她的雙胞胎姊姊，當年媽媽生下的其實是雙胞胎，可被舅舅偷了一個，賣給了一戶沒有人家的孩子。除了已經不在人世的舅舅，沒有人知道我的下落。

「我」半信半疑，可我近在眼前，兩個長得一模一樣的人，不信也不行。

推「我」進鏡子裡前，我把茹鈴給我的那副珍珠耳環給了「我」。我本以為那也是茹鈴問米娜借的，可米娜說，那是「我」偷了舅舅的錢，去首飾店買的。

我幫「我」把耳環戴上，我說：「你真好看。」然後，我推她進了鏡子。

我默默地說了一聲「對不起」。人都是自私的，即使我們都是一個人，我還是得先顧著自己。

我從醫院的舊址出來。明天施工隊就要進駐開工了，這個地方我是不會再來了。

吃飯的時候，我跟爸爸提起他曾經工作過的地方。他像是突然想起來了什麼似的拍拍腦門，「哎呀，我聽說那裡要被拆了。」

我說：「是啊，明天就要開始動工了，很快那個地方就不復存在了。」

爸爸嘆了口氣，起身去廚房給自己加飯。一路上，他自言自語地說了什麼。

雖然聲音很小，可我還是聽清楚了。

他說的是：「算了，回不去就回不去了，這次這樣的也不錯了，哪有十全十美的人生呢。」

假裝什麼也沒聽懂的我一個字也沒說，只是拿起碗裡的雞腿，使勁地啃了下去。（全文完）

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