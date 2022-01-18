吳孟芸／圖

這想法被徐小姐的頭髮聽見，起了攀比的心思，要在外人前亮出手段，如同漫了堤的水，遮過眼簾。徐小姐撥了也撥不開，只好指了床頭，說：那裡有兩根髮卡，煩請你拿過來。

唐遠貞遞給她，徐小姐抬手往頭上去，可是披著的外套就往下滑。唐遠貞說：我來幫你。接了髮卡，卻不知道如何使用，扎了幾次徐小姐的頭皮，勉強掛住，也不知道高低前後對還是不對，忐忑地等著徐小姐打個分數。

徐小姐說已經很好。唐遠貞知道這誇獎並不真心，只好安慰自己，下次一定會更好，吃準了生命裡不遠的地方，還有個蓬個頭、紅著臉的徐小姐，等著自己蟹手蟹腳別髮卡。

徐小姐說：都忘了，我讓房東 帶了糕餅回來，我生病了，就想吃家鄉的糕餅，這裡找不到的，有幾處買的總覺得淡。我們家鄉那裡，是要拿紅糖熬成漿，澆在上面，那樣才好吃。今天將就一下，請你到那邊櫃子裡，取了紅糖來，撒上。

唐遠貞在櫃子裡翻了翻，拿了鹽、醋，最後舉了一個瓶子，說這個也不像，又說你這裡亂呢，看不清，你肯定有紅糖？徐小姐說：你從不碰灶台的吧，你拿的是麻油，聞也聞出來了，紅糖不就在你旁邊。說完，徐小姐笑，轉了臉不讓唐遠貞看見。

徐小姐待人雖然大方，可在笑上一向吝嗇。唐遠貞認識她有些日子了，難得見徐小姐笑上一兩次，可結尾處或低頭、或轉身，好像來來回回放一部電影 ，總到快結束的時候斷開，故意不讓人看個全場。

唐遠貞說：加了紅糖是好吃，謝謝你這麼好的辦法。

徐小姐說：不會騙你的，可惜有些涼了，要趁熱才好。以後你要受了寒，吃這個發熱，身子就舒服多了。

唐運貞接了話：你是受了寒？

徐小姐低頭，說：我是傻哪，被風吹的。公司的樓頂有個天台，我才發現的。你知道，辦公室總是很悶，天台上風大，暢快，心裡有什麼不高興的，說出來，就被風吹走了。

唐遠貞說：以後我也試試。

徐小姐說：你好像是沒有什麼不高興的。

唐遠貞被看扁，說：你倒好像有很多不高興的事。徐小姐說：比如回家、結婚。唐遠貞說這些是好事。

徐小姐說：當初我出來讀專科，就不想回家的。以為在上海讀了書、找了事，一切都會好起來。現在看，是錯的。幾年裡薪水，還趕不上房租，精衛填海一樣。你不知道我們那裡，家裡為我讀書已經有了虧空，我一個人出來做事，就有很多反對，為個女兒賠了這些錢。我又沒有更多的錢給家裡幫襯。我要是回家，就一定要結婚的，結了婚，各處都會好一點。我這個做姊姊要不結婚，後面的弟妹怎麼辦。

唐遠貞假充經驗老成，說其實結婚也不一定不是個出路。徐小姐看說：你對婚姻倒是樂觀，也許你的家庭是頂美滿的。婚禮我也見過幾次，我常想，倘若年紀輕輕隨便和一個什麼人結婚，婚禮上那些白頭、百年的預言再一一應驗，豈不是一種特別殘酷的刑罰。

唐遠貞想不出徐小姐會白頭、百年的，好像誰都可以變老，惟有徐小姐有這個翹鼻子的保障，得以倖免。唐遠貞說：結婚也沒有那麼悲觀，退一萬步，還可以離婚。

徐小姐說：這話男人站在大上海的樓頂說，自然沒有問題。你是不知道我們那裡，想想有意思，好像殺人放火都見怪不怪，浪子回頭、立地成佛的。惟有女人不嫁人、嫁人而要離婚是十惡不赦。

因為舅舅的緣故，同事對唐遠貞一向客氣，肯和他多說兩句的卻沒有。徐小姐這樣坦誠，唐遠貞珍惜得要感動，卻不知道該如何應對，好像黑暗中明明聽見一扇門打開的聲音，卻怎麼也找不到那個入口，錯過。

徐小姐說完，也許是累了，閉了眼，只有鼻子還兀自挺立，炯炯有神，簡直是搶了眼睛的活來幹，盯著唐遠貞要討句回話。唐遠貞低頭，避開這鼻子的質詢，卻看見桌上鋪的格子布，正是咖啡 館裡的色調，想起女招待的腿，眼前徐小姐的鼻子，想這還是在電車的夢裡，一切還沒有醒。

這天徐小姐加班。唐遠貞本沒什麼事做，想起徐小姐勉強算是自己的屬下，索性留下來。唐遠貞想自從上次探望，徐小姐反比當初冷淡，總是躲著，不知道是髮卡沒別對，還是找不到紅糖讓她看輕，這樣兩個人清靜獨處，唐遠貞多少有些流連。（三）