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中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

住院（三二）

張幸

三姨四十多歲，身材瘦長平板，骨架卻不小，看樣子是個精明能幹的人，跟十床阿姨和弟弟長得都不像。

三姨坐在床邊方凳上跟大家說話，兩隻手飛針走線打著一件橙色毛衣。田原看她的手勢，織的是三針下、兩針上，針腳整齊均勻。

三姨對田原笑：「是給圓圓打的。圓圓是我們家下一輩中最小的，大家什麼都盡著她。」

圓圓正站在床尾，是十床阿姨弟弟的女兒，四、五歲的樣子。白白胖胖一張圓臉，短短的頭髮有些自來捲，長得像洋娃娃，一來就跟大姑說個不停，一會唱歌、一會跳舞，人見人愛。

娟子的女兒比圓圓大了兩三歲，輩分卻小一輩。黃黃稀稀的頭髮在腦後緊緊揪了馬尾，跟娟子一樣，像一片安靜的月光。

十床阿姨說：「圓圓唱個『賽賽賽』吧！」圓圓拉開架勢起了範兒，拍著手又唱、又比劃：「賽賽賽，乒乓球賽，阿姨叫我去買菜……」本來落落大方，聽到大家鼓掌，愣住了，像剛剛發現病房還有其他人，一下沒聲音了，躲到她三姑背後藏了起來。

于佳靜、田原叫圓圓過來說話，圓圓不肯；叫娟子女兒過來，小女孩乖乖過來，問她什麼都一一作答，只是眼神像鹿一樣警覺。

田原是大學老師，比小學老師高了兩個等級，娟子對田原十分景仰，恭恭敬敬把女兒的數學作業拿出來給田原看。字跡整整齊齊，雖然不全是對勾，但一筆一畫都是認認真真寫的。

「平時是你給她輔導嗎？」

「可不是我給她輔導嘛，小孩子自己哪會自覺做呢。」娟子謙順地說，「她爸爸開出租車，每天回家都很晚。」

十床阿姨家以前在郊區農村，現在劃歸城市，一家都是「農轉非」，還有農村大家族的風氣，親親熱熱的和氣勁兒倒真讓人羨慕。（三二）

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