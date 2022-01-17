山上的夜是真正的夜，伸手不見五指，手指頭好似完完全全被什麼東西吞沒了。除了黑暗，眼睛裡什麼都沒有，連一點點影影綽綽的東西也沒有。那種時候，我常會想起在「裡面」的日子，甚至覺得人生在世，實在應該去體驗一下那種生活，不是時下藝術家們浮皮潦草似地所謂「深入生活」，而是真正地被關在裡面，絕對地喪失自由。

要知道，一個人為了獲得自由，可什麼事情都做得出來。有人為了快點從裡面出來，甘願冒著被戳穿風險，費盡心機編織虛假的捨己救人故事。當警察 跑去外面核實真偽，被捲入者自然毫不留情地揭穿。

我自己當年還把培育蘭花新品種之事寫在紙條上呈遞上去，只是沒有得到回音罷了。這真的不能怪我們。一旦進到那裡面，世上之事哪還分得清真假虛實啊。很多時候，我也懷疑那陣將我從汙濁中托舉而出的氣味是不是幻覺，可即使是幻覺又如何，人的一生不就是由一場場幻覺組成的嗎？權力和名望是幻覺，苦難和煎熬何嘗不是。人世苦短，應該快快從這些煩惱中解脫出來。

從監獄 出來，就像投胎轉世，換了一個人間。眼前人事景物整個變了調子。親人、朋友既然留不住，就隨他們去吧。我不傷心、不自責，倒覺得渾身輕鬆，宛如了卻一段塵緣。不出家，但心態也和出家人差不多。山上生活就算是我安靜的下半生吧。

沒想到，這也不長久。我本來並不想建什麼「蘭房」。那天，有個既像蘭花販子，又像植物學家的人來到村子裡，說此地天然地適合養殖蘭花。原因細數如下：村後斜坡上有片松樹林，林間地表長有綿軟的苔蘚，又通風、又濕潤；夏天溫差大，或許還有露水。（八）