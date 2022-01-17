吳孟芸／圖

那孩子說是有這麼個人，在最裡面，頂樓的亭子間裡。唐遠貞放下心來，剛才西點店的女人和眼前的孩子，都是極好的兆頭，今天冒險已經完成了大半。進去看看，放下東西就走。

徐小姐的房東 是個讀書的種子，有格物致知的勁頭，亭子間，巴掌大，也要分作兩份。只可恨不能再分下去，否則一定要日取其半，萬世不竭。這不是間房子，倒是個櫃子，門出奇幼稚，唐遠貞想小時候讀過的西洋童話，這樣的門後面總有個奇幻的天地讓人流連。

唐遠貞敲了敲，聽見動靜，正是徐小姐的聲音：門沒有鎖，就把藥放在桌子上，剩下我自己來。這聲音又細又軟，沒有穿透門板的力氣，只好取巧，從縫隙中漏出來，勉強蹭到唐遠貞的臉。

推門進去，暗得很，能看見一張床、一把椅子。桌子應該是兩個箱子落起來，鋪了塊布。頂頭牽了幾根線，掛的是主人體己的衣服，唐遠貞雖然是半個老門檻，可也只瞅了一眼，再不敢多看。

徐小姐躺在床上，臉朝裡，給被子壓得就剩一個頭。誰知徐小姐這個樣子，唐遠貞想，這下多了照料的責任。原本逛廟燒香，如今是要被拉了去充和尚念經。唐遠貞鼓了勇氣，探了身子說：徐小姐，我是唐遠貞，病好點沒有。

唐遠貞開口，像暗夜裡開了探照燈，而這燈光又全打在徐小姐身上。徐小姐驚得從床上翹起來，看唐遠貞如同抓賊。唐先生，沒想到你會來，請坐。昨天晚上有了熱度，發了汗，現在好多了，明天我可以去上班的。

唐遠貞看她衣服和頭髮一樣散亂，只有轉了身，可是卻碰了掛的東西，搭在額角上。唐遠貞隱約猜到是什麼，不敢用眼看，更不敢用手碰，只好側身扭回來。

眼睛習慣了黑暗，徐小姐從霧色中轉出來，多少看得清楚。身上的睡衣過於寬泛，一定是什麼改的，並不合貼。半圓的領口浮出一大片肩頸，彷彿言情小說 裡老生常談的月色。不過這月色被紗篦過，沒了班駁，柔滑稚嫩，更像月亮小的時候。唐遠貞記起當初自己還是個孩子，只要看見水裡有一塊月亮，就一定要伸手去撈的。

唐遠貞罵自己胡思亂想，徐小姐做事出了名的認真，踏實得如同辦公室的木器用具讓人放心，不應該這樣窺探。東西用得順手，但沒有拆開了看裡面結構的道理。

唐遠貞說：你好好養病，再休息一天，主任那裡我去打招呼。

徐小姐說：唐先生是不是有急事？是客戶的那一封信嗎？我擬好稿子，放在辦公桌左手的抽屜裡。徐小姐這麼一說，唐遠貞忙說沒有事，就是順路，看看你。給你買了蛋糕，不知道你喜歡不喜歡。

徐小姐欠起身，接了蛋糕盒子，說這是旁邊那家西點店裡的，我每次路過，總要看看，倒是從來沒有嘗過，真要謝謝唐先生。唐遠貞看她高興，如同考試押中了一道大題，多少得意。

徐小姐讓唐遠貞坐下，可是屋裡掛著的幾件細軟，算是徐小姐的長輩，押住唐遠貞低頭彎腰，不能亂動。唐遠貞不敢轉身找椅子，只推說辦公室坐了一天，站著也好。

徐小姐說：不好意思，太亂了，我收拾一下。

徐小姐起來有點猛，身子一歪，唐遠貞扶了她的胳膊，本想說我幫你，可看她去收掛的衣物，只有扭了頭，手背搭在徐小姐腰上，不敢用力。

徐小姐抱了衣物，回到床上，胡亂塞在被子下面。有一兩件沒乾透，貼著徐小姐的身子，又軟又涼，不輸男人的手。

有個女人進來，徐小姐介紹說：這是我的房東，這是唐先生，我的同事，來看我。

房東點了頭，把兩包東西放在桌子上，說：徐小姐，藥和吃的就在這裡，你好好歇著，說完出去。

徐小姐要起來，唐遠貞說：你別動，我給你把藥沖了，給你端過去。

徐小姐慢慢捲起來，下了地，說：謝謝，讓你跑前跑後，沒有這個道理。

唐遠貞看見徐小姐穿得單薄，把外套脫下來，給徐小姐披上。想起那幾個同學，說男人外套的真正用處，是要披在女人身上。這些個花功道地，當初自己倒是一向鄙夷的。徐小姐沒有抗議的力氣，又說了謝謝，挪到椅子上坐下，接了杯子，用嘴輕輕趕那些水氣。

水氣有一股拗勁，不肯遠走，反手向徐小姐臉上撞。唐遠貞想，如果這水氣再濃一些，只露出鼻尖，簡直像雲海中掩映的山峰。（二）