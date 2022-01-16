「阿姨，您非要做這個手術嗎？」田原走過去，坐在床邊的方凳上，「等絕經了，肌瘤沒營養，會萎縮變小，何必挨上這一刀呢？」

「我們年齡大的人，留著這個東西沒用。胡主任跟我講最好拿掉，我說拿掉就拿掉，省得老怕它癌變，一會肌瘤一會息肉的。」

「也是。」田原點頭，還是覺得拿掉了可惜。

「好奇怪，為什麼來月經就不能做手術？」于佳靜走累了停下腳，手撐著腰，「我家對門鄰居的女兒在加拿大 ，做了囊腫手術。人家醫生不管來不來月經，照做！而且，做完手術不住院，當天回家。」

大家一致稱奇，莫非外國的設備真的先進很多？

「設備也許好，經驗還是不如中國醫生，中國病人多啊。」于佳靜接著說，「鄭主任講過，腹腔鏡他閉著眼睛都能做，他一年做的病人頂得上國外醫生一輩子的。」

「是哦，設備再好，手不巧也不行。」十床阿姨贊同，「腹腔鏡做得好的，留的疤就像被毒蚊子叮了一下。開刀也一樣，要是醫生縫針技術好，刀口就一條線；縫得差的，肚子上像爬了一條蜈蚣，好怕人的。」

已經開刀的羅秋艷一聽，臉色變了，田原尚還鎮靜。

平時不怎麼說話的陳青媽開口了：「沒有那麼嚇人，我生陳青就是剖腹產，也就肚子上有道疤。」趁屋裡沒男人，陳青媽說著解開腰帶，給大家展示了一下傷疤。果然肚皮上只有一條豎線，不過抻得兩邊皮膚緊繃繃。

「這是在我們縣城那邊做的，二十多年以前。」陳青老家應該離羅秋艷家不遠，聽她媽媽口音就聽出來了。

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晚上十床阿姨的弟弟、妹妹都來了。弟弟壯實沉穩，據說做點小生意，會掙錢。妹妹比弟弟大，就是娟子說的「三姨」。（三一）