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長夜飛逝（七）

草白

此行，我難道是為特意尋訪花香而來？多少年過去，此地還有蘭草嗎？所有曾滋生它的幽谷，早已被逐利者踐踏成災了吧？但一步入這幽靜的谷地，忽然感覺到一股子氤氳之氣從無名角落升起。我知道某些東西還藏在這裡，當人間沒有滋生它的土壤，它就悄悄躲藏在這山上。

幾天之後，我帶了行李，又來到山上。在這世上，我已沒有任何牽掛，餘生不過在人群之中茍延殘喘。我決定到山上住下，也算是徹底放下了。挑了一間還算完整的房子，給它在城裡的主人打了電話。他們連租金也不要，隨便我住多久，屋裡餘下的燃柴也歸我使用。

聾啞女人和她的老倌兒成了我唯一的鄰居。整個村子就我們三個人，我們常常在一張桌子上吃飯，地上長出什麼便吃什麼，如果實在沒什麼可吃的，餓一頓也沒事。

老婦人自己不會發聲，她養的母雞卻一天到晚咯咯叫個不停。老倌兒除了搓繩，還種些田地。即使播了種，因為疏於照管，長勢並不好。而我，也開始學那老倌兒，將瓜果蔬菜的種子到處播撒，能長出什麼就是什麼吧。

我不知道自己來這裡，究竟是為了什麼。我只是忘不了那股子幽微之氣，想著未來某一刻當舊夢重溫時，或許可以將其盡可能詳盡地記錄下來。其實心裡也明白，那種感覺實在很難再續。

當在山上住過一陣後，這想法自然慢慢消淡下去。我逐漸接受一個事實：一個人不可能在不同時期踏進同一條河流，去體驗當初曾體驗過的一切。

山林的日常裡，我時常聞到一些睽違已久的氣息。它們原本就貯存在山體內部，不過是離人間遠了。同是陽光、雨水、泥土，山上的與山下的，相去不啻天淵。（七）

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