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熾焰（一○）

桑文鶴

我一夜沒闔眼，等到天剛濛濛亮的時候，我決定回到那間醫院。

7

再次回來，一切好像都沒變。可因為沒有茹鈴的存在，一切又都是徹底的不同了。我回想著昨天的一切，怪事就發生在那間擺滿標本又有整面牆大的鏡子的房間。一切都是在那之後變得不對的。

沿著樓梯上到三樓，走廊盡頭的倒數第二間，我輕輕地一推，門開了。

我一步步地走進去，木架子上擺著的大玻璃瓶子裡，有一個突然亮了。我湊過去一看，瓶子裡傳來電影一樣的景象，我看了幾秒鐘，很快忍不住發出了一聲尖叫。那裡面是爺爺、奶奶和我。他們正在吃飯，屋子裡的景象和我記憶中的一模一樣。

奶奶說：「快點吃飯，吃完飯了，快去溫書。要是考不上大學，你就只能去當社會青年了。」

「我」乖巧地點點頭，衝著奶奶笑了。「我」說：「吃完飯了，奶奶你去歇著，我洗碗。反正明天學校不用上課，我可以溫書到半夜。」

「今天怎麼這麼乖了？」奶奶久違地笑了，「難得你有這個孝心。」

這一幕讓我驚呆了。「我」的語氣和神情，分明就是茹鈴。突然，電影中的「我」抬起頭看向鏡頭的方向，然後她竟然一步步地走了過來，兩個「我」隔著玻璃瓶四目相對了。

她衝我笑了，然後她無聲地說了一句什麼。最後三個字我倒是看清了，說的是「謝謝啦」。

她竟然還衝著我，做了一個鬼臉。

我腿一軟，整個人差點癱倒在地上。我想起米娜跟我說的話，我的舅舅是附近有名的地痞，我跟著他經常吃了上頓沒下頓。他喜歡喝酒，一喝醉就說要把我賣給哪個厲害的媽媽桑替他賺錢。（一○）

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