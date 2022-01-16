吳孟芸／圖

電車沒了聲息，一動不動，像當街死了個人。有人喊車子壞了，算是開了荷蘭水，大家吱嘩百叫。到底是上海，隨手圈了一車的人才，本地的、英文的，不消說還有俄國 話，花色齊全。最厲害是賣票的，前後全是嘴，無論哪裡飛來一句，頭也不動打回去，倒是一種舌戰群儒的氣度。兵荒馬亂中，唐遠貞做了夢，照例夢見女人，幾張畫報上的眉眼、女招待的腿，還有就是徐小姐的鼻子，湊在一起，始終成不了一個整人。走近看，卻被賣票的叫醒，說下車了。

唐遠貞下車，發現離家還遠。當初畢業，母親開了條件，不是去父親的廠子，就是來舅舅的公司。唐遠貞寧可要多坐一段電車，也要來公司。每次上班，算是一場離家出走，好在總是出而不走，全無風險，電車上還可以名正言順地發呆。不過唐遠貞手腳勤快，肯比別人多做一個夢。

唐遠貞有些不知所措，大家終於嫌出礙事，裹了他往馬路牙子上擠，好像唐遠貞是魚肉裡的細刺，眾人嘴裡轉了半天，終於吐出來，淬在一邊。

雖然是三月，卻沒有一點春天的意思。樓房和電線桿子不知道哪裡學來北地的模樣，一個個灰色的樹，然後光禿禿地矗上去，下面鋪了一層層的人群。電車的鈴聲、工廠的汽笛，響起來，是颳來的風，把各處人頭簇成一團，又吹開。唐遠貞看了，覺得一年四季上海總有悲秋的意味。

說起悲秋，唐遠貞想起徐小姐。徐小姐是生了病的，人呢，大概就住在這附近，要不去看看。唐遠貞被自己的想法嚇了一跳，母親知道，一定反對，不要過了病氣。可這個念頭止不住，好像有人在腦子裡架了留聲機，咿咿呀呀唱歌，而徐小姐，正是這歌謠的韻腳。

唐遠貞安慰自己，只去看一眼，肯定不會節外生枝。徐小姐至多是個普通的同事，照自己那幾個大學同學的眼光，徐小姐顏色並不出眾，簡直可以不算女人的。

關於女人，唐遠貞有些記恨。那天唐遠貞被拉去喝咖啡 ，幾個同學熟落，和女招待調笑，說看上我們當中的誰。女人說你們一群攪七捻三，轉眼見唐遠貞埋個頭，說只有伊是好人。

同學塞了五角小洋，女人會意，往唐遠貞身上去。唐遠貞嚇得不行，用手蓋了大腿，彷彿是世上最金貴的地方。女人不管不顧沉下去，突然跳起來，罵你最壞，笑著跑開。有人說遠貞一會再去賭場裡抱個台腳，就是老門檻了。大家笑，熱烈洋溢，如同開的水，把唐遠貞從頭到腳煮得通紅。

因為徐小姐不算女人，唐遠貞好不容易和女招待習來的經驗全無用處，只知道登門拜訪絕不能空手，可帶什麼東西卻沒有頭緒。躊躇間，幾個年輕女人進了路旁的西點店，唐遠貞茅塞頓開，好像考試時題目不會，關鍵處有前輩及時提攜。

唐遠貞快步跟進去，惹得女人們回身看，見是個體面的男人，幾個頭湊在一起，烏光油亮間，擦了些笑出來。這一定在說自己，唐遠貞縮到後面，低了眼，高高低低，唐遠貞認出那是旗袍的下襬。大約剛開了春，本年的時尚 還沒拿定注意，長短都在兩可之間，正是女人們可以自己作主的時候。

唐遠貞想徐小姐和她們到底不一樣，世上大概先有徐小姐，後有女同事，否則女同事的定義不會貼著徐小姐各處剪裁。徐小姐辦事穩妥不說，難得不招搖，幾件衣服翻來覆去，顏色、款式像是一個媽生的。旗袍的腰省是躡手躡腳，好像隔夜壓的摺子，隨手就可以抹了去。更不用說，徐小姐在衣襟上別了一支自來水筆，結實厚重，比了船上的錨。有這錨墜了，徐小姐就算是大上海裡的一條小船，也沒人能說輕飄浮浪的。

街上的女人是工筆設色，徐小姐就是鋼筆線描，處處簡省。眉毛只一筆，眼睛是兩畫，只有鼻子是例外，開始還規矩，收尾的時候起了心思，往上一翹，孩子氣十足。素色衣服、自來水筆，聯手都彈壓不下去，徐小姐的軟硬功夫前功盡棄。

唐遠貞到了徐小姐住的弄堂，才發現是一排門洞。一個孩子跑出來，唐遠貞抓住了就問，說知不知道有個姓徐的女人，小孩說不清楚。唐遠貞說個子不太高，常穿一件藍色的愛國布旗袍，不是本埠人，還有？唐遠貞想不出還有什麼，要不要把徐小姐的鼻子也告訴他？對的，她長得有些白的。（一）