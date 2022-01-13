「昨天下午只告訴我，帳上還剩多少錢，沒有說不夠藥水錢，我想讓我媽禮拜一來交款。我們要是不問，你們是不是今天就不給吊水啊？」于佳靜也氣了，坐起來與護士理論。

「你跟我講有什麼用？又不是我不給吊的。」護士翻個白眼，扭身走了。

「好了、好了，別說了，趕快把錢交上吊水。」乾媽息事寧人地讓于佳靜躺下，為難地掏掏口袋，「我今天還不巧，沒帶多少錢，要不要打電話讓你媽來一趟？」又抬起頭問田原：「小姑娘，你有沒有錢可以先借一下？」

「幾十塊可能有吧！」田原很榮幸被叫「小姑娘」，可惜愛莫能助。田原和于佳靜一樣，交了住院費以後，不敢留多的錢在身邊。病床的床頭櫃沒鎖，身上七零八碎的小錢放在外套口袋，外套疊起來放在枕頭下，出來、進去都相互交代照看一下。

羅秋艷說她表妹身上可能有錢，不過她人去買早點了，立馬叫丈夫打電話把表妹叫回來。這濃眉大眼的表妹一進門就直著嗓門嚷，侉侉的中原一帶口音：「這醫院怎麼這樣式的啊！帳上錢不夠，就不給人吊水啦？！耽誤病人治病，醫生負責啊？護士負責啊？只認錢，不管人的死活了……」

表妹一邊嚷，一邊從斜背的挎包裡掏出一疊子大鈔，氣呼呼地跟著于佳靜乾媽一起去交費。

人是粗人，卻很仗義。

把交費單送到護士站，一會兒護士就來掛吊瓶了。

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周末醫生、護士少，探病的人卻多，七床尤其多。除了表妹，三、四位親戚圍在床邊。前幾天娟子帶了幾本故事書來，晚上守夜時看。田原借了幾本，羅秋艷家的親戚們又從田原這裡借走。第二天田原去要，有些書就不知去向。

田原很不好意思地告訴了娟子。娟子大度地說，他們家的人雜，來來去去的就搞沒了。算了，不要了。（二八）