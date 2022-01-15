薛梅又來了一趟，說手術那天她可以過來。田原想母親年齡大了，薛梅在身邊，遇事有個商量、有個幫手也好，不至於事事自己張羅跑腿勞頓。

母親說，已經找了單位的阿姨們，排了班，手術後輪流來照顧。賈阿姨家離這裡近，早上出來跑步，正好跑到醫院接護工的班。八點以後，別的阿姨來換班，上午一位、下午一位，晚上再交接給護工。

于佳靜聽見了插嘴：「不然就雇我這位護工吧！她人勤快，頭一晚差不多一夜沒睡，幫我按摩胳膊和腿。」

母親大喜：「那再好不過了。我已經跟清潔工說了，現在一時做不了手術，還不知什麼時候能做。她把錢還我了，說最近鴿子不好買，買不到。」

一聽不用那位清潔工，田原鬆口氣。雖然她從沒對病人吆喝過，但是她一臉不屈的橫肉，像對人吆三喝四了一輩子，現在被生活所迫，不得已才安伏下來。

母親又說：「你表嫂已經從老家出來了，明天就能到。她來幫忙做飯、買菜、照顧你爸爸，我就能放心照顧你了。」

表嫂在老家沒有正式工作，七零八碎地打散工。她來照顧行動不便的父親，是情分，可母親一樣要付工資。

田原讓母親把床頭櫃裡的營養品帶回家，單位送來的、薛梅送來的、阿姨們送來的，滿滿地堆了一床頭櫃。

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晚上，于佳靜慢騰騰在房間裡來回踱步，預防腸黏連：「腸黏連要開刀把肚子打開，把腸子重新理理整齊擺擺好，再縫上。好容易快出院了，我可不想進手術室再開一刀。」

于佳靜都要出院了，田原的手術還遙遙無期。

「也多住不了幾天，我跟你一樣，碰到『大姨媽』來才拖到現在。」十床阿姨說話了，「晚幾天就晚幾天，沒事，手術做得好才是真的。」

原來，十床阿姨遲遲沒動手術，也是這個緣故。（三○）