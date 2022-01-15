藝蘭的愛好傳出後，每月都有好事者將珍異品種從深山裡搜羅來，供奉在我的蘭台之上。我也來者不拒。與梅蘭竹菊有關之事都屬文人雅事，不算什麼的。

其實，那時候，我也談不上有多喜歡它，但在某個附庸風雅的場合，無意中高談闊論而出，被有心者聽了去，從此人盡皆知，還被稱為「蘭花局長」。我嘴上不說，心裡也著實美滋滋得很。

能入我蘭房的都為珍稀品種，它們枝葉繁茂、聚簇叢生，葳蕤如春野、馥郁似醇酒。我仍記得這幾種：陳夢良、趙十使、翁通判、君荷、蒲統領等等。花名似人名，都是一花連綴十數萼，形如劍鞘，花色奼紫嫣紅，香味卻差強人意。那時候，我在意的並非香氣，而是姿容、色澤，對氣味實在感知不多。

那時，還有人專為我製作時令蘭花香茶，一層茶葉、一層蘭花瓣兒，以上等野蜂蜜為佐，層層疊疊擠在密閉罐子裡，醇香與幽香齊飛，蘭瓣與遠山共一色。那時候，我的世界日月合璧、五星連珠，臻於人生化境。

不久，一場意外發生，蘭房倒塌，蘭根暴露於嚴寒之下，死傷無數。很快，我也因東窗事發被抓。牆倒眾人推。一場腥風血雨後，我深陷囹圄，無限風光就此落下帷幕。後來，我自忖一切都是有兆頭的，只因身心在暖房裡曠日持久地待著，早已喪失感知能力。

沒想到，絕望中的我卻被一陣香氣拯救，宛如月球上的被放逐者接收到天外信號。無數次細較、思量後，我認為它最接近春蘭氣味，是我的蘭房中從未有過的品種，或許是春蘭中的宋梅、綠雲、萬字、翠一品等任何一種。童年的山谷裡，我聞過此種氣味，真是蕩人心魄。它們是真正的隱士，只聞其香，不見其影。（六）