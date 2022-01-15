王幼嘉／圖

查理拿到氣象學博士之後，一直找不到工作，交了一陣的女朋友也吹了。他勉強做了幾年博士後，撂挑子不幹，索性跳槽做了氣象學那棟樓的保安，自覺這工作挺適合他。從此，他的生活更是單調，每天獨往獨來、夜出朝歸，越發詭祕。

我從來沒見查理笑過，也沒見他有過任何朋友。我們這條街每年都會舉辦街區派對，他也從不參加，從不和任何人來往。只有先生有時和他說幾句話，也只局限於聊聊跑步、聊聊天氣，從未涉及過任何有關娛樂的話題，比如影視，餐館、城裡好玩的去處等等，更談不上聊家常和親朋了。

只有一次，他提到了親戚。他曾經從什麼親戚那裡，得到過一筆遺產，忍不住告訴了先生，說他想買一部好車。不久，就見他替換了原來那輛破舊生鏽的二手轎車，開著一輛嶄新的軍綠色吉普。這可能是他一生中最大的奢侈了。

幾年過去，查理仍像孤魂鬼影一樣飄來遊去。記不清從什麼時候，開始再沒有看到過他那隻黑貓。沒有黑貓相伴，他也不再闖入別人私宅的園子裡。做了十幾年鄰居，沒人知道他是怎麼回事，他也從來不和別人搭訕。鄰里住著這麼個孤僻的幽靈，倒也一直相安無事。

前些時忽然就看到查理走路的樣子更加怪異，聳背哈腰，兩條腿抬不起、邁不開，來回緩慢地拖拉挪步，似乎一下子就消瘦蒼老了許多。先生覺得奇怪，向他的房東 瑪麗詢問，才知道查理患了前列腺癌。可他否認醫生的診斷、否認自己會得這樣的病，拒絕醫生為他做切除手術。醫生和瑪麗都好言相勸，只要做了切除手術，這種癌症 有極高的治癒率，可是他非常固執。

我不知道查理為什麼採取否認（denial）的態度。他沒有任何宗教信仰，不會是為了某種信仰而拒絕治療。莫非這是他自我保護的一種方式，如同心理學所描述的那樣？還是由於其他什麼原因？這個謎無人知曉。

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我和先生沿著那片闊大草場上的人行道散步時，多次看到查理孤伶伶一人，瘦骨嶙峋地蹲在人行道邊的草地，向草場中間凝望，良久一動不動。那是他經常跑步的地方。自從黑貓消失之後，跑步和凝望就是他工作之外生命的全部。而他卻不再能跑。

我又想起第一次注意到他時，那個飛絮飄搖的早晨，寒風雪幕中癡癡的呆望。多麼怪的一個人啊！我想。所謂怪，也就是他與我或我們不同，難以被人理解而已。沒人知道他在冰天雪地裡看什麼。或許他是在向天空深處凝望，或許他能看到我或我們看不到的東西，用他那氣象學博士的眼晴？

我們散步的途徑，常常經過查理跑步的那片草地和附近一個丘陵起伏的公園。身邊的草木繁花、林中的飛禽走獸，盡是千姿百態，甚至怪異不同。不論是低微如苔蘚，還是高聳如勁松，不論是罕怪如蝙蝠，還是尋常如松鼠，都在大自然中渾然一體，互補成趣。天地對萬物如此包容，不論光鮮的、醜陋的，高大上的還是卑微的，都在大千世界裡有一席之地。那些動物、植物，相互間雜共處，彼此也沒什麼分明的界線，就像查理的黑貓，隨意走動。查理，也只是追隨黑貓遊蕩而已。或許那是一種原始的無「邊界」意識的行為，像他簡單拙樸的生活一樣？

查理蹲在人行道路基上面，居高臨下，呆呆地向草地中間望著，是否在看他跑步時用光腳板踏過的一圈一圈的圓？他是否悟到自己的生命也將畫完最後的圓、畫完最後的句號？或許那是一個永無終結的圓，每一個終點又是一個起點，一圈接著一圈，永無止境？

查理悄悄地走了，沒有葬禮、沒有子嗣和親朋的悼念，去到那個他生前無數次凝望過的地方。（下）