這些親戚們圍著看羅秋艷說話，七嘴八舌的倒也熱鬧。躺著的羅秋艷叫一位表弟把床尾的搖柄搖一下，表弟問：「搖上去，還是搖下來？」

羅秋艷的暴脾氣上來，一隻胳膊輸著液，另一隻胳膊拍著床鋪，怒道：「這還能往哪兒下？」

這表弟也是傻乎乎，床頭、床尾都是平平的，自然是讓他搖起來。

羅秋艷在「貴族學校」的女兒來了，七、八歲大，小臉蛋凍出兩片「紅二團」，不像羅秋艷那麼清俊，也不像她爸爸那麼英武，看不出長得像誰，卻很懂事。羅秋艷的導尿管拔掉了，用過的便盆放在床下，小女孩一聲不響地端去廁所倒掉，沖洗乾淨拿回來。

「以後俺家孩子也要上貴族學校，長大了去美國留學。」表妹豪氣沖天地對親戚們說：「哈佛怎麼啦，俺家孩子怎麼就不能上哈佛？」

她前兩天還說，讀到初中就不想讀了，看到課本就頭疼。田原心想：大姐，您先自己把高中考上再說。

●

十床阿姨狀態良好，開刀三天就下床了，看起來比于佳靜恢復得還快。到底是下過鄉、插過隊的人，身體底子好。不過她下床時，弓著背、彎著腰，整個身體像一隻蝦米。

第十二天，一月十六日星期日

每天早晚兩次打水，錯過了就沒有開水喝、沒有熱水洗漱。原先病房打水是七、八、九三床包了，清潔工一喊「打水了」，三個人把房間的暖壺全拎到斜對面鍋爐房去。打水人多要排隊，她們三個分工合作就快多了：一個人守著開水龍頭接水，另兩個把接滿水的壺提回去。

不管誰白天外出了，回來水壺都是滿滿的開水。

于佳靜手術後，十床阿姨來幫忙打水。十床阿姨手術後，娟子便幫忙打水。羅秋艷手術後，于佳靜的護工小崔也會搭把手打水。（二九）