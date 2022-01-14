楊奶奶摸摸我的額頭，又遞過來一杯水，說：「孩子，我記得你爺爺、奶奶的後事辦完後，街道上本來要送你去福利 院的。後來你舅舅來了，把你接走了，你不是一直都和你舅舅生活嗎？」

我搖搖頭，我從來沒有見過自己的舅舅，連他叫什麼也不知道。

片警按照我戶籍資料裡的地址，給所在轄區的派出所打了電話，對方很快就查出了我現在的住址，在西郊。片警報出地址的時候，我眼前一黑，那是棚戶區，是所有大人都會警告孩子，打死都不能去的地方。

片警好心地開車送我過去，下車前，我問片警：「這附近有工廠和書店 嗎？」

片警笑了，彷彿我剛剛講了一個最好笑的笑話。

我關上車門，車開走了。我轉過身，向巷子深處走去。幾個光著上半身、看起來流裡流氣的人對我吹著口哨，我沒理他們，飛快地從他們的身邊走了過去。片警告訴我，舅舅家就在這條巷子的一百七十號。

巷子蜿蜿蜒蜒，像條不祥的巨蟒，彷彿永遠都沒有盡頭。巷子裡的路坑窪不平，還有可疑的不明液體，散發著難聞的臊臭氣。一個染著黃頭髮的女孩子從我的身邊走過，突然叫住了我。

「茹蘭！」她說：「真的是你！」

我並不認識她。

「你怎麼還敢回來啊，你不怕你舅啊！」

「你認識我？」我問她：「那你是誰啊？」

「你怎麼了？」她一把抓住我的手腕，四處看看以後，壓低聲音說：「你怎麼還敢回來！你不是好不容易才逃出去的嗎？」

「我真的不明白你在說什麼。」

「先進來再說。」她把我拽進屋子裡。「你舅正四處找你呢！說找到你，就先把你腿打斷。」

她的話讓我越來越迷糊了。（八）